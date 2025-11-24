Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης: Oλοκληρώθηκε το 6ο Διεθνές Συνέδριο Ζυθοποίησης ICBR 2025

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 6ο Διεθνές Συνέδριο Ζυθοποίησης ICBR 2025 (Independent Craft Brewers Roundtable), το οποίο φιλοξενήθηκε στη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης (ΖΜΘ) στην Κομοτηνή, από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου. Το συνέδριο συγκέντρωσε συμμετοχές από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Ρουμανία, την Αλβανία και άλλες χώρες, ενώ το τίμησαν εκπρόσωποι 40 ανεξάρτητων ζυθοποιείων του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και κατασκευαστές εξοπλισμού και πανεπιστημιακοί με εξειδίκευση στη ζυθοποίηση.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την τεχνολογία και τις εξελίξεις στον χώρο της μικροζυθοποιίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν οργανωμένες ξεναγήσεις στις εγκαταστάσεις της ΖΜΘ. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να δοκιμάσουν, πέρα από τις μπίρες Βεργίνα, δεκάδες ελληνικές και διεθνείς ετικέτες που χρησιμοποιούν ως βασικό συστατικό την ελληνική Βύνη Θράκης.

Ο κ. Χρήστος Δημτσούδης, Μηχανικός Ζυθοποίησης της ΖΜΘ και Πρόεδρος του ΣΜΑΖΕ, δήλωσε:

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα ζυθοποιεία που συμμετείχαν και φέτος, καθώς και τους ομιλητές μας για τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ICBR.»

Η κ. Μαρίνα Κουτσογιάννη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της ΖΜΘ, σημείωσε:

«Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και τις συνεχιζόμενες πρακτικές μεγάλων πολυεθνικών, στις οποίες αναφέρθηκαν οι σύνεδροι, οι παρουσιάσεις ανέδειξαν ενθαρρυντικές τάσεις για τις ανεξάρτητες μικροζυθοποιίες. Το σημαντικότερο αφορά τις αγοραστικές συνήθειες της Gen. Z, η οποία απαιτεί ειλικρίνεια και απόλυτη διαφάνεια στα προϊόντα που επιλέγει, αντιδρώντας έντονα σε παραπλανητικά ή ψευδή διαφημιστικά μηνύματα.»

Όπως υπογράμμισε, οι ενσυνείδητοι καταναλωτές –ανεξαρτήτως ηλικίας– αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο την προστιθέμενη αξία των ανεξάρτητων ζυθοποιείων στις τοπικές οικονομίες και αναζητούν μπίρες που συνδέονται αυθεντικά με τον τόπο παραγωγής τους.

«Γι’ αυτό και οι απρόσωποι πολυεθνικοί κολοσσοί θεωρούν πλέον απαραίτητο να παρουσιάζονται ως ‘τοπικοί’, όπως συμβαίνει με την Heineken που διαθέτει τις μπίρες της σε ‘παραλλαγές’ όπως Μάμος και Νύμφη στην Ελλάδα ή Lagunitas στις ΗΠΑ.»

Κλείνοντας, η κ. Κουτσογιάννη χαρακτήρισε συγκινητικό και ενθαρρυντικό το γεγονός ότι νέοι ζυθοποιοί, επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου από όλη την Ευρώπη, την Τουρκία και την Κύπρο έχουν πλέον καθιερώσει το ICBR ως ετήσιο σημείο συνάντησης στην Κομοτηνή.