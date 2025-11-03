Θεσσαλονίκη: Το ΠΑΜΑΚ αναγορεύει τον οινοποιό Ευάγγελο Γεροβασιλείου επίτιμο διδάκτορα

Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα αναγορευτεί ο οινοποιός Ευάγγελος Γεροβασιλείου, έπειτα από εισήγηση του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών και σε αναγνώριση της προσφοράς του στην επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και τη συνεισφορά του στην κοινωνία, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Η αναγόρευση θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια τελετή την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 (7μ.μ. Αμφιθέατρο Τελετών ΠΑΜΑΚ) και ο τιμώμενος θα πραγματοποιήσει ομιλία, με θέμα: «Από τον Αμπελώνα στο Πανεπιστήμιο: Ζυμώσεις γνώσεων, εμπειριών και πολιτισμού».

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσικό πρόγραμμα.