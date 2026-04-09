Τι πληρώθηκε Μ.Τρίτη και Μ.Τετάρτη, τι μένει και πώς θα πάει το πλάνο μέχρι τέλος Απριλίου

Με δύο πληρωμές της τάξεως των 221, 8 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης το πρώτο πακέτο πληρωμών που είχε ανακοινώσει η ΑΑΔΕ στις 12 Μαρτίου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η πληρωμή της Εξισωτικής (Β’ εκκαθάριση) που πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη αφορούσε 19,8 εκατ. ευρώ για 57.000 αγρότες και κτηνοτρόφους.

Ως εκ τούτου μένει να πληρωθεί ακόμα ένα ποσό της ίδιας τάξεως. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν πληρωθεί για την ίδια δράση (Παρέμβασης Π3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027) 176 εκατ. ευρώ.

Η ανάλυση της πληρωμής ανά δράση έχει ως εξής:

Δράση Πλήθος Δικαιούχων Ποσό Πληρωμής Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές (Π3-71.1) 33.154 14.200.699,22€ Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός ορεινών (Π3-71.2) 22.133 4.891.266,19€ Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα (Π3-71.3) 4.863 747.062,87€

Συγκεκριμένα:

623 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από ελέγχους ιδιοκτησίας.

468 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν κατόπιν αξιολόγησης νεότερων προσκομισθέντων στοιχείων επί των αποτελεσμάτων του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (monitoring).

001 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από διασταύρωση με το Κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ).

875 αγροτεμάχια πληρώθηκαν μετά από διορθώσεις στοιχείων που σχετίζονται με εγγραφές του Ελληνικού Δημοσίου στο Κτηματολόγιο.

Η πληρωμή της Μ.Τρίτης

Μια ημέρα νωρίτερα η ΑΑΔΕ προχώρησε στην πληρωμή 201.977.212,74 ευρώ. Οι πληρωμές αφορούσαν σε ευρύ φάσμα ενισχύσεων, καλύπτοντας δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Συνολικά, καταβλήθηκαν ενισχύσεις σε 128.063 μοναδικούς δικαιούχους, ενώ έγιναν συμψηφισμοί σε 1.075 μοναδικά ΑΦΜ.

Κατηγορία Ενίσχυσης Πλήθος Δικαιούχων Ποσό Βασική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα 85.678 44.054.028,95 € Συμπληρωματική Αναδιανεμητική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα 44.883 10.758.801,97 € Συμπληρωματική Εισοδηματική Στήριξη για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας 9.084 1.954.288,75 € Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη για το Σκληρό Σιτάρι 33.604 15.314.489,79 € Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη για Μαλακό Σίτο 7.471 2.985.119,40 € Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη για Κριθάρι 9.358 4.323.078,41 € Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι 29.550 122.587.405,47 €

Συγκεκριμένα:

151 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από ελέγχους ιδιοκτησίας.

383 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν κατόπιν αξιολόγησης νεότερων στοιχείων από ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (monitoring).

801 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από διασταύρωση με το Κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ).

804 αγροτεμάχια πληρώθηκαν μετά από διορθώσεις στοιχείων που σχετίζονται με εγγραφές του Ελληνικού Δημοσίου στο Κτηματολόγιο.

Τι έρχεται μέχρι τέλος Απριλίου

Θα πραγματοποιηθούν πληρωμές που αφορούν σε αιτήσεις έτους 2025: