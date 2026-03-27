Στην Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος η μερίδα του λέοντος της πρώτης φάσης των πληρωμών

Αντίστροφα μετρούν οι αγρότες για την έναρξη των πληρωμών βάση του χρονοδιαγράμματος που έχει ανακοινώσει το ΥπΑΑΤ. Ειδικότερα, τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου, αναμένεται να πραγματοποιηθούν πληρωμές, με το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων να αφορά – σύμφωνα με το ρεπορτάζ – την ειδική ενίσχυση βάμβακος, με συνολικό ποσό που αγγίζει τα 180 εκατ. ευρώ από το σύνολο των περίπου 200 εκατ.

ευρώ που πρόκειται να καταβληθούν σε αυτή τη φάση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι παραγωγοί δεν θα λάβουν όλοι το ποσό που τους αναλογεί αφού δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι σε

αγροτεμάχια και παραγωγούς που έχουν εκκρεμότητες για τη βασική και αναδιανεμητική

ενίσχυση του 2025, για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, τα υπόλοιπα της αναδιανεμητικής, κα

θώς και για τις πρώτες συνδεδεμένες ενισχύσεις (σκληρό, μαλακό σιτάρι και κριθάρι) κ.α.

Κάτι παραπάνω από σίγουρο θεωρείται επίσης το γεγονός ότι τα δυσλειτουργικά σημεία του συστήματος monitoring, ειδικά σε περιοχές με πλημμυρισμένα χωράφια, θα αφήσουν αρκετούς παραγωγούς εκτός της πρώτης πίστωσης. Σύμφωνα με όσους έχουν εικόνα της κατάστασης περίπου το 40% των εκκρεμοτήτων έχει επιλυθεί, γεγονός που σημαίνει ότι σημαντικός αριθμός παραγωγών θα χρειαστεί να περιμένει την εκκαθάριση του Ιουνίου για να δει τα χρήματά του.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Οι πρώτες σημαντικές πληρωμές για τους αγρότες της χώρας προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν έως τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026, καλύπτοντας κυρίως εκκρεμότητες προηγούμενων ετών (αιτήσεις 2016 και 2017) για τη Βασική Ενίσχυση.

Παράλληλα, θα καταβληθούν ποσά για αιτήσεις έτους 2025, περιλαμβάνοντας τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη (Π1-21), την Αναδιανεμητική Ενίσχυση (Π1-29), τις ενισχύσεις βάμβακος, τις εκκρεμότητες για τους Αγρότες Νεαρής Ηλικίας (Π1-30), τις συνδεδεμένες ενισχύσεις για σκληρό και μαλακό σιτάρι και κριθάρι, καθώς και μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ όπως η Εξισωτική Αποζημίωση (Π3-71).

Μέχρι τις 30 Απριλίου 2026, αναμένονται πληρωμές για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου σύμφωνα με τον Κανονισμό 229/2013, ενώ έως τις 30 Μαΐου θα γίνουν επιπλέον καταβολές για τις εκκρεμότητες 2018 στη Βασική Ενίσχυση και για αιτήσεις 2025 που αφορούν τις συνδεδεμένες ενισχύσεις με παράδοση προϊόντος (όπως αραβόσιτος, ρύζι, όσπρια, βιομηχανική τομάτα, ζωικό κεφάλαιο) και τα Οικολογικά Σχήματα (Π1-31).

Η τελική φάση των πληρωμών προγραμματίζεται έως 30 Ιουνίου 2026, με στόχο την καταβολή ποσών για δράσεις του ΠΑΑ και του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ. Στη λίστα περιλαμβάνονται η Δάσωση (Μ8.1), η Καλή Μεταχείριση Χοίρων (Μ14), συνδεδεμένες ενισχύσεις για μεταξοσκώληκες, διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών, μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές, καθώς και οι υπόλοιπες βασικές και αναδιανεμητικές ενισχύσεις, οι Αγρότες Νεαρής Ηλικίας, και προγράμματα ενίσχυσης για μικρά νησιά όπως Σκόπελος, Λήμνος και Τήνος.