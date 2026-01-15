Τη Δευτέρα 19/1 η συνάντηση Μητσοτάκη με τους «σκληρούς» των μπλόκων

Για τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στη 1 το μεσημέρι καθορίστηκε το ραντεβού των αγροτών της Πανελλαδικής Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ) με τον πρωθυπουργό, μετά την ανοιχτή πρόσκληση που δέχτηκαν χθες από το Μέγαρο Μαξίμου. Την ημέρα της συνάντησης ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο οποίος διευκρίνισε ότι προϋπόθεση για τη συνάντηση είναι να παραμείνουν ανοιχτοί όλοι οι δρόμοι.

Υπενθυμίζεται ότι η ΠΕΜ απάντησε το μεσημέρι της Τετάρτης 14/1 θετικά στον διάλογο με την κυβέρνηση και στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν 25 αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς και πέντε παρατηρητές της ΠΕΜ.

Όπως αποφασίστηκε, οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί μέχρι να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον πρωθυπουργό και οι ιθύνοντες και των δυο πλευρών εκτιμούν ότι υπάρχει θετικό κλίμα.