Την άρση μιας από τις πιο σοβαρές στρεβλώσεις στη διαδικασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο, ανακοίνωσαν εκπρόσωποι των αγροτών μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντηση με κυβερνητικά στελέχη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος των αγροτών, από το 2026 δεν θα απαιτείται το «ΑΤΑΚ» για αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων, γεγονός που αναμένεται να αποσυμπιέσει τη μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών.

«Αυτό που αποφασίστηκε στο τέλος είναι ότι για το 2026 δεν θα χρειαστεί το ΑΤΑΚ σε αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων. Άρα, φεύγουμε από μια δύσκολη κατάσταση στην οποία μας είχε φέρει το ΑΤΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των αγροκτηνοτρόφων.

Όπως εξήγησε, το μέτρο αυτό αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των αγροτών, καθώς, όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση, από τα περίπου 80.000 ΑΦΜ παραγωγών, το μεγαλύτερο μέρος απαλλάσσεται από την υποχρέωση. «Μεγαλύτερο μέρος θα απεμπλακεί από αυτή την ιστορία», σημείωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, αποφασίστηκε η προώθηση ενός νέου ψηφιακού εργαλείου σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ. Πρόκειται για το σύστημα «Μίδας», μια ενιαία βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλα τα αγροτεμάχια και τα ιδιοκτησιακά τους στοιχεία.

«Θα προχωρήσουμε μαζί με την ΑΑΔΕ στη δημιουργία ενός συστήματος Μίδα, το οποίο θα είναι μια βάση δεδομένων όλων των αγροτεμαχίων και όλων των ιδιοκτησιών, ώστε από τον επόμενο χρόνο και μετά – αν προλάβουμε και το 2026 – οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να γίνονται με πιο απλό και πιο εύκολο τρόπο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι έτσι «θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και όσον αφορά το ΑΤΑΚ».

Αναφορικά με το ερώτημα αν οι αγρότες έμειναν ικανοποιημένοι από τη συνάντηση, ο εκπρόσωπος κράτησε επιφυλακτική στάση, τονίζοντας ότι τον τελικό λόγο έχουν οι ίδιοι οι παραγωγοί. «Εμείς έχουμε την ιδιότητα να μεταφέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν από τα μπλόκα. Είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε αυτά που ακούσαμε και αυτά που μας είπαν οι αγρότες. Αυτοί είναι που θα διαμορφώσουν την άποψη για το αν είναι ευχαριστημένοι», ανέφερε.

Τέλος, έγιναν αναφορές και σε οικονομικές ενισχύσεις για συγκεκριμένες καλλιέργειες. Όπως διευκρινίστηκε, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για βαμβάκι, σκληρό σιτάρι και μηδική, με τη μηδική να λαμβάνει συνολικό ποσό περίπου 30 εκατ. ευρώ, ως επακόλουθο των επιπτώσεων της ευλογιάς, καθώς αποτελεί βασική ζωοτροφή για αιγοπρόβατα.

Για το βαμβάκι, η ενίσχυση θα κυμανθεί από 20 έως 30 ευρώ το στρέμμα, ανάλογα με τα οικολογικά σχήματα που έχει επιλέξει κάθε παραγωγός, ενώ το σκληρό σιτάρι θα ενισχυθεί με περίπου 11 ευρώ ανά στρέμμα.

Ακολουθεί το δελτίο Τύπου του ΥΠΑΑΤ:

-Συνάντηση εκπροσώπων αγροτών με την κυβέρνηση για ζητήματα ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ

-Κώστας Τσιάρας: Η κυβέρνηση έχει πάντα την πόρτα του διαλόγου ανοιχτή – Όλοι κρινόμαστε από τις επιλογές μας

Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών, υπό την Προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και με τη συμμετοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα. Στο τραπέζι τέθηκε το ζήτημα με το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ ενώ συζητήθηκαν και ευρύτερα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, οι Υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός και οι επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς και Κτηματολογίου Θάνος Λίπας.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε τα εξής:

Ολοκληρώσαμε, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, μια πραγματικά εποικοδομητική συνάντηση, με εκπροσώπους των αγροτών που χθες συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων που έχουν προκύψει τελευταία, σχετικά με την ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων τα οποία δηλώνονται στις δηλώσεις ΟΣΔΕ και, βεβαίως, τον τρόπο με τον οποίο θα ξεπεράσουμε προβλήματα που, για διαφορετικούς λόγους, έχει ο αγροτικός κόσμος.

Καταρχήν, είναι γνωστό ότι ήδη υπάρχει μια διαδικασία που, για αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα, υπήρχε η αδυναμία προκειμένου να ανευρεθεί το ΑΤΑΚ ή το ΚΑΕΚ, να μπορεί να υπάρχει μια υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού, ούτως ώστε, με ευκολία- εφόσον αποδεικνύεται η πραγματική παραγωγή- να μπορεί να λαμβάνει τις επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούται.

Από εκεί και πέρα, ξέρουμε ότι υπάρχουν εξελίξεις στο Κτηματολόγιο, έχει προχωρήσει, υπάρχει η δυνατότητα πλέον σε πολλούς αγρότες να λαμβάνουν πληροφορίες σε σχέση με την ταυτότητα του ακινήτου το οποίο καλλιεργούν μέσα από τη διαδικασία του Κτηματολογίου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια σημαντική και σοβαρή συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με ζητήματα τα οποία αφορούν γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται οι ευρωπαϊκοί πόροι και οι επιδοτήσεις.

Καταλήξαμε στο γεγονός ότι, από τη δική μας πλευρά, θα υπάρξει κάθε δυνατή βοήθεια: αφενός μεν με τη σύσταση μιας ομάδας εργασίας μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και των εκπροσώπων των αγροτών, για να εντοπισθούν και να αναλυθούν τα επιμέρους ζητήματα, αφετέρου με τη δυνατότητα- εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί κάποιες διαδικασίες που είτε αφορούν στο πρόγραμμα ΜΙΔΑ της ΑΑΔΕ είτε, βεβαίως, του ζήτηματος του Κτηματολογίου- να μπορεί να υπάρξει μια παράταση σε αυτή τη θετική ρύθμιση, η οποία αφορά στη δυνατότητα υπεύθυνης δήλωσης σε αγροτεμάχια μέχρι 20 στρέμματα, ώστε να λαμβάνουν τις απαιτούμενες επιδοτήσεις.

Κυρίως, όμως, με στόχο – και, αν θέλετε, με την κυβερνητική προσήλωση – στο πώς θα στηρίξουμε τους έντιμους αγρότες και τους έντιμους παραγωγούς, αυτή την πραγματικά δύσκολη και προκλητική περίοδο για τον πρωτογενή τομέα.

Όλη αυτή η συζήτηση, νομίζω, ότι αφορά στην εξής επιβεβαίωση ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα στους αγρότες. Στέκεται στο πλευρό τους κι επιχειρούμε με κάθε δυνατό τρόπο να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα και παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν, κυρίως όμως ότι είναι δεδομένη η πρόθεσή μας να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε όλους τους Έλληνες παραγωγούς αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Ερ: Γιατί φτάσαμε τόσο καιρό να συζητήσετε και να λύσετε το συγκεκριμένο πρόβλημα

Κώστας Τσιάρας: Δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα. Είναι όμως ένα πρόβλημα το οποίο μας έχει απασχολήσει και γι’ αυτό έχει υπάρξει ένας σημαντικός διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουμε ως χώρα να αξιοποιήσουμε και να εντάξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες στη δήλωση του ΟΣΔΕ. Φαντάζομαι να κατανοείτε ότι είναι κάτι το οποίο έρχεται από το πολύ μακρινό παρελθόν. Σκεφτείτε ότι ο αριθμός ΑΤΑΚ στην δήλωση του ΟΣΔΕ είχε θεσπιστεί από το 2017. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι είναι κάτι το οποίο θα έλεγα κουβαλούσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ένα ζήτημα το οποίο η κυβέρνηση και με σοβαρότητα και υπευθυνότητα επιχειρεί να λύσει, με γνώμονα τη διαφάνεια.

Ερ. Θα υπάρξει αποκλιμάκωση των μπλόκων. Είναι στο τραπέζι το planb της κυβέρνησης;

Η κυβέρνηση έχει πάντα ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου. Ουσιαστικά πρότεινε συγκεκριμένες συναντήσεις και μάλιστα αποδεχόμενη μια συγκεκριμένη θέση κυρίως κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων, να μην υπάρξει κοινή συνάντηση με κάποιους συναδέλφους τους με τους οποίους είχαν διαφορετική άποψη. Παρ’ όλα αυτά χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος, χωρίς να υπάρχει πραγματική δικαιολογία, δεν υπήρξε η δυνατότητα αυτής της συνάντησης, που είχε προγραμματιστεί.

Από κει και πέρα νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της. Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να ταλαιπωρείται, πολύ δε περισσότερο όταν μετά από τόσο καιρό -και το λέω γνωρίζοντας ότι τα προβλήματα στον αγροτικό κόσμο είναι όντως υπαρκτά, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει- αρχίζουν να εμφανίζονται σοβαρές συνέπειες στην ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα είναι μια συντεταγμένη χώρα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά . Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχοντας ουσιαστικά ο ίδιος ο πρωθυπουργός στείλει δύο προσκλήσεις και χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη αιτιολόγηση, να μην προσέρχονται οι εκπρόσωποι των μπλόκων, μάλλον εκθέτει τους ίδιους και βεβαίως πρέπει να εξηγήσουν στην ελληνική κοινωνία επαρκώς τι συμβαίνει.

Ερ. Μετά το συλλαλητήριο στην Αθήνα θα τους δεχθεί ο Πρωθυπουργός;

Δεν νομίζω ότι μ’ αυτούς τους όρους μπορεί να γίνει τέτοιου είδους συνάντηση που με ρωτάτε. Εγώ όμως εξακολουθώ να πιστεύω ότι η αποκλιμάκωση μπορεί να γίνει μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση, κυρίως από την πλευρά όλων αυτών που για δικούς τους λόγους δεν δέχθηκαν να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου μόλις χθες.

Ερ. Η επιτροπή των μπλόκων είναι «κλειστή»…

Εμείς από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε ότι είμαστε υπέρ του διαλόγου. Δεν είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός εδώ και 40 μέρες να απευθύνει συγκεκριμένη πρόσκληση και να μην γίνεται αποδεκτή ή τουλάχιστον να μην υπάρχει ανταπόκριση . Ούτε πολύ περισσότερο, χθες , όταν μετά από διαβούλευσεις, μετά από συζητήσεις που είχαν γίνει μέσα στο σαββατοκύριακο, να μην υπάρχει η θετική στάση κάποιων αγροτών να βρεθούν στο τραπέζι και να συζητήσουνε με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, για να θέσουν όλα τα ζητήματα του αγροτικού κόσμου στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Επαναλαμβάνω όλοι κρινόμαστε από τις επιλογές μας. Η ίδια η κοινωνία είναι σε θέση να μας κρίνει. Το εαν υπάρξει ή όχι αποκλιμάκωση, πλέον αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει η πλευρά των αγροτών που δεν ήρθε στο τραπέζι της συζήτησης.

Ερ.Απευθύνετε και σήμερα νέα πρόσκληση στους αγρότες να έρθουν στο τραπέζι του διαλόγου;

Η πρόσκληση είναι διαρκής, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος: υπήρξε επικοινωνία με τους αγρότες οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα μπλόκα. Έθεσα ξανά τις προϋποθέσεις που είχαν εξ αρχής τεθεί και θα περιμένουμε τη δική τους απάντηση. Από κει και πέρα, όμως, επαναλαμβάνω ότι κανείς δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Η ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να λειτουργεί μέσα από μια λογική, θα έλεγα, εμμονών, εγωισμών πεισμάτων. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι εδώ προσπαθούμε για το κοινό καλό και το κοινό καλό για την πατρίδα μας , για την κοινωνία μας -όχι μόνο για την κυβέρνηση- για όλους πραγματικά τους πολίτες είναι το πώς θα κρατήσουμε ζωντανό, όρθιο, τον ελληνικό πρωτογενή τομέα, μέσα από επιλογές οι οποίες θα συμβάλουν και στη βιωσιμότητα και στην ανθεκτικότητά του.

Πηγή: ertnews.gr