Ναι στον διάλογο με την κυβέρνηση αποφάσισε η ΠΕΜ στον Παλαμά Καρδίτσας

Θετικά απάντησε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ) στον διάλογο με την κυβέρνηση μετά την ανοιχτή πρόσκληση που δέχτηκε σήμερα από το Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση περιλαμβάνει τη συμμετοχή 25 αγροτών και κτηνοτρόφων, καθώς και πέντε παρατηρητών της ΠΕΜ.

Η απόφαση για θετική απάντηση προς την κυβέρνηση ελήφθη πριν από λίγη ώρα στη συνεδρίαση για την πορεία των κινητοποιήσεων, στον Παλαμά Καρδίτσας. Παράλληλα, οι αγρότες αποφάσισαν να μην κάνουν συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να καθοριστεί η ημέρα και η ώρα της συνάντησης των αγροτών και εκπροσώπων της ΠΕΜ με τον πρωθυπουργό και στελέχη της κυβέρνησης.