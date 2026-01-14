ΕΛΛΑΔΑ

Ναι στον διάλογο με την κυβέρνηση αποφάσισε η ΠΕΜ στον Παλαμά Καρδίτσας

14/01/2026
Θετικά απάντησε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ) στον διάλογο με την κυβέρνηση μετά την ανοιχτή πρόσκληση που δέχτηκε σήμερα από το Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση περιλαμβάνει τη συμμετοχή 25 αγροτών και κτηνοτρόφων, καθώς και πέντε παρατηρητών της ΠΕΜ.

Η απόφαση για θετική απάντηση προς την κυβέρνηση ελήφθη πριν από λίγη ώρα στη συνεδρίαση για την πορεία των κινητοποιήσεων, στον Παλαμά Καρδίτσας. Παράλληλα, οι αγρότες αποφάσισαν να μην κάνουν συλλαλητήριο στην Αθήνα.  

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να καθοριστεί η ημέρα και η ώρα της συνάντησης των αγροτών και εκπροσώπων της ΠΕΜ με τον πρωθυπουργό και στελέχη της κυβέρνησης.  

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση αγροτών με Χατζηδάκη και Τσιάρα – Δεν θα απαιτείται «ΑΤΑΚ» για αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρ.

Την άρση μιας από τις πιο σοβαρές στρεβλώσεις στη διαδικασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο, ανακοίνωσαν εκπρόσωποι των αγροτών μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντηση με κυβερνητικά στελέχη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος των αγροτών, από το 2026 δεν θα απαιτείται το «ΑΤΑΚ» για αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων, γεγονός […]

14/01/2026

Ρούστας Γιώργος
αγροτικές κινητοποιήσεις