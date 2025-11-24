Το δικό του εργοστάσιο ζωοτροφών λειτουργεί πλέον ο ΑΣ Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δ. Θεσσαλίας

Παρουσία επίσημων προσκεκλημένων, συνεταιριστών και κτηνοτρόφων εγκαινιάστηκε το μεσημέρι της 15ης Νοεμβρίου το εργοστάσιο ζωοτροφών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας.

Το εργοστάσιο, προϋπολογισμού 4,8 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2025 και έχει δυνατότητα να παράγει 10 ton/h σύνθετη ζωοτροφή σε μορφή pellet, καθώς και να κάνει ενσάκιση καρπών δημητριακών. Διαθέτει, δε, αποθηκευτικούς χώρους για έτοιμα προϊόντα 1.000 τ.μ., καθώς και αποθηκευτικούς χώρους πρώτων υλών (σιλό) χωρητικότητας 1.200 m3. Επίσης, η παραγωγική διαδικασία εντός της μονάδας είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και η ενσάκιση του τελικού προϊόντος γίνεται με αυτόματη ρομποτική μηχανή.

Τα εγκαίνια

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψαν ο πρόεδρος, Γιώργος Βαϊόπουλος, και ο διευθυντής, Αλέξης Μανούρας, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας, πλαισιωμένοι από τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ.

Στην ομιλία του ο κ. Βαϊόπουλος, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία αυτής της επένδυσης, του μεγαλύτερου εργοστασίου στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, δανεισμό και τη συμμετοχή των κτηνοτρόφων με προσφορά 1 λεπτού/κιλό από την πώληση του γάλακτος.

«Σήμερα είναι μια νέα εποχή για τον συνεταιρισμό, εδώ στη Λαζαρίνα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βαϊόπουλος, για να προσθέσει: «Στόχος μας είναι το ποιοτικό pellet, για την υγεία των ζώων, για την ποιότητα του γάλακτος και για την ποιότητα του κρέατος».

Ο κ. Βαϊόπουλος κάλεσε τους κτηνοτρόφους της περιοχής να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού και να συμμετέχουν στο μεγάλο εγχείρημα. «Δίπλα αγοράσαμε ένα καινούργιο οικόπεδο 18 στρέμματα, για να δημιουργήσουμε νέους χώρους. Θα επεκταθούμε στην προμήθεια σπόρων, φαρμάκων και ό,τι άλλο χρειαστεί ο κτηνοτρόφος και ο αγρότης», σημείωσε. Κλείνοντας, ανακοίνωσε τον εκσυγχρονισμό της Ζώνης Γάλακτος.

Ακολούθως, τον λόγο πήρε ο κ. Μανούρας, ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους παριστάμενους, έκανε μια αναφορά στα 13 χρόνια λειτουργίας του συνεταιρισμού, αλλά και στη δημιουργία του εργοστασίου. «Εργαζόμαστε για έναν κοινό σκοπό, την παραγωγή ποιοτικού γάλακτος και κρέατος. Με σωστή επιστημονική καθοδήγηση των κτηνοτρόφων και ελεγμένες ζωοτροφές, θα το πετύχουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα μελλοντικά σχέδια του συνεταιρισμού, επισημαίνοντας τα εξής: «Μέσα στην επόμενη πενταετία, ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε το δικό μας Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης και Τεχνητής Σπερματέγχυσης Προβάτων, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους κτηνοτρόφους και ζώα με βελτιωμένο γενετικό υλικό που σε συνεργασία με τις κατάλληλες ζωοτροφές θα μπορούν να είναι βιώσιμες οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Μεγάλη πρόκληση για εμάς θα ήταν και η δημιουργία κάποιων τοπικών γαλακτοκομικών προϊόντων του συνεταιρισμού σε συνεργασία με τη νέα γενιά της οικογένειας Σαράντη».

Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο ευρωβουλευτής Νικόλαος Φαραντούρης, ο βουλευτής Παύλος Γερουλάνος, ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, Μιχάλης Σαράντης, και ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Σατολιάς.

Ο συνεταιρισμός

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας εδρεύει στη Λαζαρίνα Καρδίτσας, όπου διαθέτει τα καταστήματα ζωοτροφών, κτηνιατρείο, γεωπονικό κατάστημα και το λογιστήριο με τη διοικητική υπηρεσία. Επίσης, διαθέτει υποκαταστήματα παροχής υπηρεσιών σε Καρδίτσα, Παλαμά και Σοφάδες. Απασχολεί 38 άτομα μόνιμο προσωπικό (γεωπόνους, κτηνιάτρους, οικονομολόγους, οδηγούς, χειριστές, τεχνικούς) και 5-7 άτομα εποχικό προσωπικό κατά έτος.

Σήμερα, ο συνεταιρισμός αριθμεί 350 μέλη (που έχουν συνεταιριστική μερίδα) και άλλους 250 συνεργαζόμενους. Για το 2024, ο κύκλος εργασιών του ανήλθε σε 27,7 εκατ. ευρώ. Διαθέτει ιδιόκτητα φορτηγά για τη μεταφορά των ζωοτροφών, καθώς και ιδιόκτητα βυτία για τη συλλογή του γάλακτος και τη μεταφορά του στη βιομηχανία. Οι εργασίες για την κατασκευή του εργοστασίου ζωοτροφών, που λειτουργεί πλήρως από τον Σεπτέμβριο του 2025 στο 1ο χλμ. της επαρχιακής οδού Λαζαρίνας-Μουζακίου, ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2023 και ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 2025.