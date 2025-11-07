Η GAEA οργάνωσε μια βραδιά «ωδή στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο»

Με το σύνθημα «Excellence is in our Nature» έκλεισε η εκδήλωση για τα 30 χρόνια της GAEA, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στο Anassa City Events. Η βραδιά ήταν μια ωδή στο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, συνδυάζοντας γνώση, καινοτομία και γαστρονομική δημιουργία σε ένα ταξίδι που τίμησε τη διαδρομή της εταιρείας από τη Μητέρα Γη έως τις αγορές του κόσμου.

Οι προσκεκλημένοι συμμετείχαν σε μια μοναδική τυφλή γευσιγνωσία ελαιολάδου, όπου, με κλειστά μάτια, άφησαν τις υπόλοιπες αισθήσεις τους να τους οδηγήσουν στα αρώματα, τις υφές και τις γευστικές αποχρώσεις του πολύτιμου χυμού της ελιάς. Μια εμπειρία που ανέδειξε με τον πιο βιωματικό τρόπο τη φιλοσοφία της GAEA — την αναζήτηση της αυθεντικότητας, τη δύναμη της γνώσης και τη βαθιά κατανόηση της ουσίας του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η GAEA παρουσίασε μια καινοτομία με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο: την πρώτη ετικέτα ελαιολάδου στην Ελλάδα με γραφή Braille, σχεδιασμένη για άτομα με προβλήματα όρασης. Η πρωτοβουλία εγκρίθηκε από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), με τη στήριξη της Διοικήτριας κας Σοφίας Χαμονικολάου, και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη. Η νέα ετικέτα θα λανσαριστεί αρχικά στο GAEA Βιολογικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο για την ελληνική αγορά μέσα στο 2026, με στόχο να επεκταθεί σταδιακά σε όλα τα προϊόντα της εταιρείας που διανέμονται διεθνώς.

Στο δημιουργικό εργαστήριο «GAEA Lab», οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους μαριναρισμένες ελιές, πειραματιζόμενοι με 15 διαφορετικά μυρωδικά και αρώματα. Οι επιλογές τους ταξίδεψαν από τις Μεσογειακές γεύσεις – ρίγανη, βασιλικό, λευκό σκόρδο – στην ανατολίτικη κουζίνα, με νότες από μπούκοβο και κάρρυ, έως τα πιο gourmet στοιχεία, όπως Bottarga powder, νιφάδες κακάου και σκόνη περγαμόντου. Ένα ολιστικό ταξίδι γεύσεων και αρωμάτων, που αποτύπωσε τη δημιουργικότητα, τον πειραματισμό και τη μεσογειακή έμπνευση που χαρακτηρίζουν τη GAEA.

Κεντρικό σύμβολο της βραδιάς αποτέλεσε το «Δέντρο της GAEA», όπου οι επισκέπτες μοιράστηκαν σκέψεις, συναισθήματα και ευχές για την επέτειο, αφήνοντας το προσωπικό τους μήνυμα στα κλαδιά του.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με ένα δείπνο πέντε πιάτων, εμπνευσμένο από πέντε Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα της GAEA, επιμελημένο από τον σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε πιάτο αποτέλεσε μια ξεχωριστή γευστική ερμηνεία του ελαιολάδου, αναδεικνύοντας τη βαθιά πολυπλοκότητα, τον χαρακτήρα και την αρωματική υπογραφή που καθιστούν τη GAEA σημείο αναφοράς στην τέχνη του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου.

Το «παρών» έδωσαν προσωπικότητες του χώρου του ελαιολάδου, της γαστρονομίας και της βιομηχανίας τροφίμων, καθώς και εκπρόσωποι διανομής και χονδρεμπορίου από 33 χώρες, δημοσιογράφοι και food influencers, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική εξαγωγική παρουσία και το διεθνές κύρος της GAEA.

Με οδηγό την ποιότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, η GAEA συνεχίζει να εμπνέει, να εξελίσσεται και να μοιράζεται το αληθινό πνεύμα της ελληνικής γης με ολόκληρο τον κόσμο.