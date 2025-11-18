Συνεταιρισμός Σάμου: Τα λαμπερά μοσχάτα «στόλισαν» τον Αττικό Ουρανό

Τα λαμπερά Μοσχάτα κρασιά του Συνεταιρισμού Σάμου ήταν οι πρωταγωνιστές μιας βραδιάς εμπνευσμένης από το ακριτικό νησί, σε ένα μοναδικό παιχνίδισμα γεύσεων που επιμελήθηκε απολαυστικά ο Σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου, σε συνεργασία με την ομάδα του στο Jenny’s Rooftop Garden του Sofitel Athens Airport τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025.

Το φιλελεύθερο, φρουτώδες και λεπτεπίλεπτο αρωματικό προφίλ των σαμιώτικων μοσχάτων κρασιών έλαμψε κάτω από τον Αττικό Ουρανό στο υπέροχης αισθητικής Restaurant του Sofitel, ως αξέχαστη εμπειρία: αρωματική, συγκινητική, βαθιά ριζωμένη στον χρόνο. Γιατί κάθε σταγόνα του μοσχάτου δεν είναι απλώς «οίνος»— είναι η «υγρή μνήμη» ενός τόπου όπου η ηρωϊκή αμπελουργία αποτελεί πατρογονική παρακαταθήκη!

Κυρίαρχος άξονας του γαστρονομικού αφηγήματος της βραδιάς, ήταν η απόλυτη αρμονία ανάμεσα στις υψηλού επιπέδου γαστρονομικές δημιουργίες των Chef Αλέξανδρου Παπανδρέου και Θεόδωρου Υψηλού.

Με απόλυτο σεβασμό στα κρασιά του Συνεταιρισμού και εξαιρετική τεχνική, οι δημιουργίες τους ανέδειξαν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την πολυπλοκότητα του Μοσχάτου Σάμου, επιβεβαιώνοντας ότι η γαστρονομία, όταν συναντά την οινική ποιότητα, μετατρέπεται σε τέχνη που «μιλάει» στις αισθήσεις.

Στο πρώτο άγγιγμα του ποτηριού, οι εμβληματικές «Ψηλές Κορφές» έδειξαν τη διαχρονική τους αξία: Φρέσκες, αέρινες, με ανθώδη διάθεση και αρωματική φινέτσα. Αγκαλίασαν τη μεταξένια υφή του ταρτάρ μοσχαριού πάνω σε κράκερ ρυζιού και άνοιξαν τον δρόμο για ένα ταξίδι που υποσχόταν πολλά — και τα πρόσφερε όλα.

Η συνέχεια ανήκε στο «ΒΑΒΕΛοίνο Ροζέ», ένα cuvée που τιμά την ποικιλιακή πολυφωνία της Σάμου, συνδυάζοντας Μοσχάτο, Αυγουστιάτη και Φωκιανό.

Αιθέριο, κομψό, με νότες αγριοκέρασου και λεμονανθού, στάθηκε ιδανικός συνοδός της δροσερής σαλάτας mesclun, ισορροπώντας τη γλυκύτητα του αχλαδιού και την πλούσια υφή του ανθότυρου. Ένα κρασί που κλείνει μέσα του την αυθεντικότητα της σαμιακής γης με μοντέρνα έκφραση.

Από υπέργηρο, αυτόριζο αμπελώνα, τα «Αρχέγονα Εδάφη» αποκάλυψαν την πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή του Μοσχάτου: Γιασεμί και νυχτολούλουδο, θυμάρι και χαμομήλι, ορυκτότητα και βάθος. Ένα κρασί που μιλά με το χρόνο και το χώρο από τον οποίο προέρχεται — και δικαίως μάγεψε μαζί με το σεβίτσε λαυράκι.

Ως κυρίως πιάτο ένα σιγομαγειρεμένο μοσχαράκι που έλιωνε στο στόμα, με τη σάλτσα του να αποπνέει βαθιά, χειμωνιάτικη νοστιμιά, η οποία αναδείχθηκε από τον βελούδινο και φυσικά γλυκό πουρέ από παστινάκι συνοδεύτηκε από τον οίνο ελάχιστης οινολογικής παρέμβασης “ΕΡΗΜΙΤΗΣ”. Ένα Orange Wine με δυναμικό χαρακτήρα, έντονα αρωματικό, με εκρηκτική ορυκτότητα και σαγηνευτικές ιωδιούχες νότες. Οι τανίνες του Orange Wine λειτούργησαν ως “γέφυρα”, ισορροπώντας την πλούσια λιπαρότητα του κρέατος και δημιουργώντας μια αξέχαστη αντίθεση γήινου βάθους, γλυκιάς φρεσκάδας και εντυπωσιακής διάρκειας.

Και, στο τέλος, μια εξαίσια κρέμα σοκολάτας πάνω σε τραγανή βάση βάφλας με χαβιάρι κόκκινων φρούτων προσέφερε την κορύφωση της βραδιάς με ένα κρασί-θρύλος από τα βάθη της ιστορίας: SAMOS 1963 , ένας αυθεντικός θησαυρός της Σάμου! Με μελένιες αποχρώσεις, νότες αποξηραμένων φρούτων, σοκολάτας και καραμέλας, το εμβληματικό αυτό κρασί συνόδευσε την crème chocolat δημιουργώντας ένα φινάλε αντάξιο της οινικής παράδοσης της Σάμου.

Πρόκειται για ένα κρασί που δεν αφηγείται απλώς. Ανασύρει, συγκινεί, τιμά και επιβεβαιώνει τη διαχρονική αξία της σαμιακής οινοποιίας. Ένα κρασί που θα μπορούσε να γεννηθεί και να παλαιώσει μόνον σε έναν τόπο όπου η αμπελουργία είναι ηρωική πράξη και ο μόχθος των αμπελοκαλλιεργητών μετατρέπεται σε αριστουργηματική δημιουργία.

Η βραδιά στο Sofitel Athens δεν ήταν απλώς μια προσέγγιση ποιότητας για εκλεκτούς οινογευσιγνώστες. Ήταν μια υπενθύμιση ότι τα Μοσχάτα της Σάμου αποτελούν πρεσβευτές ενός τόπου με μακραίωνη οινική συνέχεια κι ενός Συνεταιρισμού που εδώ και 100 περίπου χρόνια παράγει κρασιά με ψυχή, ταυτότητα και παγκόσμια αναγνώριση.

Κι η Σάμος απέδειξε -για μια ακόμη φορά- ότι παραμένει ένα από τα φωτεινότερα οινικά αστέρια της Μεσογείου!