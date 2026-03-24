Ξανά στο τιμόνι της ΕΔΟΦ ο Μιχάλης Σαράντης
Στη Γενική Συνέλευση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ (ΕΔΟΦ), που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23/03/2026, εξελέγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης με τον Μιχάλη Σαράντη να αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου.
Στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Μιχάλης Σαράντης
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Τζιότζος
Γενικός Γραμματέας: Αλέξανδρος Μποτός
Ταμίας: Δημήτριος Μόσχος
Υπεύθυνος Τύπου: Νίκος Τάχας
Μέλος: Δημήτρης Μπαλούκας
Μέλος: Νίκος Καλιακούδας
Μέλος: Κωνσταντίνος Χατζάκος
Μέλος: Δημήτριος Μπίζιος