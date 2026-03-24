Ξανά στο τιμόνι της ΕΔΟΦ ο Μιχάλης Σαράντης

24/03/2026
Στη Γενική Συνέλευση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ (ΕΔΟΦ), που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23/03/2026, εξελέγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης με τον Μιχάλη Σαράντη να αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου.

Στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Μιχάλης Σαράντης

Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Τζιότζος

Γενικός Γραμματέας: Αλέξανδρος Μποτός

Ταμίας: Δημήτριος Μόσχος

Υπεύθυνος Τύπου: Νίκος Τάχας

Μέλος: Δημήτρης Μπαλούκας

Μέλος: Νίκος Καλιακούδας

Μέλος: Κωνσταντίνος Χατζάκος

Μέλος: Δημήτριος Μπίζιος

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας (ΕΔΟΦ)Μιχάλης Σαράντης