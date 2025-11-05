Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Λάρισας πραγματοποιήθηκε η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ).

Στη συνέλευση έγινε απολογισμός δράσης της Ομοσπονδίας και προγραμματισμός ενόψει και των κινητοποιήσεων. Ακολούθησε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΑΣΝΛ με αλφαβητική σειρά, που εκλέχτηκε χτες από τη Συνέλευση απαρτίζεται από τους:

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΖΑΜΠΟΥΚΑΣ ΝIΚΟΣ

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝHΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΚΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡHΣ

ΚΑΡΑΜΟΥΛΑΣ ΣTΕΛΙΟΣ

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝHΣ

ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΗΣ

ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ

ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ ΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝHΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤOΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛHΣ

ΦΤΑΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡHΣ

ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής με αλφαβητική σειρά που εκλέχτηκαν από τη Συνέλευση της ΕΟΑΣΝΛ:

ΚΑΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΜΠΑΝΤΟΓΙΑΣ ΝΙΚOΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΝΤΑΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤOΣ