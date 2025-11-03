Σε σύσκεψη καλούν οι αγρότες της Αγιάς – Προετοιμασία για πανελλαδικές κινητοποιήσεις

Συνέχεια στον κύκλο κινητοποίησης και ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου δίνουν η ΕΟΑΣΝΛ και οι Αγροτικοί Σύλλογοι της Αγιάς, οι οποίοι απευθύνουν νέο κάλεσμα σε όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής. Όπως ανακοινώθηκε, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην ταβέρνα «Χατζάκος» στην Αγιά, με στόχο την ενημέρωση και τον συντονισμό της δράσης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρόσφατων επαφών αντιπροσωπειών με το Υπουργείο, καθώς και οι εξελίξεις από τη συνάντηση με τον ΕΛΓΑ — ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της αγροτικής ατζέντας και αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για το εισόδημα και την επιβίωση των παραγωγών.

Ταυτόχρονα, θα τεθούν επί τάπητος οι επόμενες κινήσεις των συλλογικών οργάνων, ενόψει των πανελλαδικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας. Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι η «μαχητική» παρουσία και συμμετοχή αποτελεί προϋπόθεση για να υπάρξει πίεση και ουσιαστικό αποτέλεσμα στις διεκδικήσεις του κλάδου.