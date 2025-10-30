Εκλογές στην ΕΟΑΣΝΛ την Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 6μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Λάρισας θα πραγματοποιηθεί η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας. (ΕΟΑΣΝΛ).

Στην συνέλευση θα γίνει απολογισμός δράσης της ΕΟΑΣΝΛ και προγραμματισμός ενόψει και των κινητοποιήσεων. Θα ακολουθήσει η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας. Η διοίκηση καλεί τους εκλεγμένους αντιπρόσωπους από τους Αγροτικούς Συλλόγους να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση. Όσοι αντιπρόσωποι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή να το δηλώσουν στα εξής τηλέφωνα μελών του απερχόμενου Δ.Σ ως την Κυριακή 2 Νοεμβρίου.

Δείτε ΕΔΩ τα ονόματα των ελεγχθέντων – υποψηφίων στους Αγροτικούς Συλλόγους