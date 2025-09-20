Πραγματικά είναι να απορεί κανείς με την κυβέρνηση σε αυτήν τη χώρα. Το ερώτημα δεν

είναι τόσο αν την ενδιαφέρει πραγματικά να σώσει τον κτηνοτροφικό τομέα. Αυτό έχει προ καιρού απαντηθεί. Εκείνο που ανακύπτει, με βάση την εξέλιξη της ζωονόσου της ευλογιάς, η οποία «πονοκεφαλιάζει» το τελευταίο διάστημα τους παραγωγούς σε πολλά σημεία της επικράτειας στα οποία χτυπάει η καρδιά του κλάδου, είναι υπόνοιες –για να το θέσουμε κομψά– ότι κάποιοι ίσως και να βολεύονται με το να μην υπάρχει κτηνοτροφία.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ για την αναχαίτιση της ευλογιάς επιχειρούν να διορθώσουν σε διάστημα μόλις ολίγων ημερών αυτό το οποίο η πολιτεία δεν έχει καταφέρει να ελέγξει εδώ και πολλούς μήνες. Υπάρχει, όμως, κάποιος που να πιστεύει ότι όλα θα διορθωθούν ως διά μαγείας χωρίς να έχει αλλάξει κάτι δραστικά στην εξίσωση; Ας μη γελιόμαστε: Το σχέδιο εκρίζωσης της ευλογιάς «ωρίμασε» σαν το… γάλα – αυτό, δηλαδή, που δεν θα παραγάγουν φέτος οι κτηνοτρόφοι, αφού ζώα δεν υπάρχουν.

Ταυτόχρονα, εξακολουθεί να επικρατεί σύγχυση στις τάξεις του παραγωγικού κόσμου αναφορικά με τη λύση του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων, αφού τα μηνύματα, ακόμα και από τα μέλη της ηγεσίας του υπουργείου, είναι αντικρουόμενα. Ωστόσο, αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι το οριακό σημείο στο οποίο έχουν φτάσει χιλιάδες παραγωγοί, οι οποίοι βρίσκονται υπό μακροχρόνιο καθεστώς ανεργίας και φως στο τούνελ δεν βλέπουν. Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς τους ανθρώπους για το γεγονός ότι ζητούν να έρθει άμεσα το εμβόλιο για να μπορούν να σωθούν οι περιουσίες τους και να σταματήσουν να θανατώνονται ολόκληρα κοπάδια για μερικά μόνο κρούσματα;

Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κατάσταση βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί και οι όποιες αποφάσεις θα έχουν ιδιαίτερο βάρος, καθώς από αυτές μπορεί να εξαρτηθεί η τύχη εμβληματικών ελληνικών προϊόντων. Από το ΥΠΑΑΤ, λοιπόν, τονίζεται ότι ο εμβολιασμός θα επηρεάσει αρνητικά τη φέτα, κάτι που δεν μπορεί να παραβλεφθεί εφόσον ένα πρόγραμμα εμβολιασμού θα ήταν αρκετό για να χαθεί το καθεστώς «ελεύθερης χώρας από ευλογιά», ενώ υπάρχουν και πρόσθετοι φόβοι που εκφράζονται από την επιστημονική κοινότητα.

Στο μέτωπο της αγοράς, επικρατεί έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα έχει η επιδημία στη γαλακτοπαραγωγή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», περιοχές της χώρας με ισχυρή κτηνοτροφική παράδοση βρίσκονται υπ’ ατμόν, καθώς η μείωση της γαλακτοπαραγωγής ενδέχεται να πλήξει ούτως ή άλλως τη φέτα και η αντικατάσταση του απολεσθέντος ζωικού κεφαλαίου θα είναι μια κρίσιμη παράμετρος σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να ληφθούν άμεσα υπεύθυνες αποφάσεις, θωρακίζοντας το εθνικό μας προϊόν, αλλά και συνυπολογίζοντας ότι αν συνεχιστεί η αναποτελεσματικότητα των μέτρων, δεν θα υπάρχει ούτως ή άλλως διαθέσιμη φέτα, ώστε να συζητάμε για την εξαγωγική της δυναμική.

Και σαν να μην έφταναν τα αυξανόμενα κρούσματα και οι μαζικές θανατώσεις ζώων, υπάρχουν και οι σοβαρές κρατικές κωλυσιεργίες, όσον αφορά την καταβολή των αποζημιώσεων, που θα έδιναν τουλάχιστον μια μικρή ανάσα στους παραγωγούς. Εν μέσω αυτής της άτυπης στάσης πληρωμών, και με το ζωικό τους κεφάλαιο αποδεκατισμένο, οι τελευταίοι αντιλαμβάνονται με τον πιο κυνικό τρόπο ότι αυτήν τη δοκιμασία θα την περάσουν μόνοι, εγκαταλελειμμένοι από την πολιτεία.