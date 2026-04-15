Τρίμηνη παράταση για τους εργάτες γης
Σε τρίμηνη παράταση της διαδικασίας κατά παρέκκλιση μετάκλησης νόμιμων μεταναστών εργατών γης, προχωρούν τα συναρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μετανάστευσης και Ασύλου.
Την παράταση γνωστοποίησε σήμερα Τετάρτη (15/04) ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριος Λαζαρίδης, επισημαίνοντας τα εξής: «Ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες των παραγωγών και στις ελλείψεις εργατικών χεριών που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές της χώρας. Το επόμενο διάστημα θα κατατεθεί η σχετική τροπολογία από τον Υπουργό Μετανάστευσης, κ. Θ. Πλεύρης, όπου θα καθορίζεται και ο ακριβής χρόνος λήξης της παράτασης. Στηρίζουμε έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα και τις τοπικές κοινωνίες».