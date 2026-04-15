Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ενισχύσεις δράσεων στη μελισσοκομία

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις ενισχύσεις δράσεων στη μελισσοκομία του έτους 2026, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις ΔΑΟΚ, οι ενεργοί μελισσοκόμοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως το τέλος Μαΐου και έως το τέλος Ιουλίου, ανάλογα τη δράση ενίσχυσης.

Πιο αναλυτικά, η υποβολή των αιτήσεων (στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/ Έτος Ενίσχυσης 2026) αφορά τις παρακάτω δράσεις στον τομέα της μελισσοκομίας:

1. «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών), για ενεργούς μελισσοκόμους με τουλάχιστον 20 κατεχόμενες κυψέλες και καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης την 29/5/2026, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για προμήθεια Κυψελών αντικατάστασης σε ποσοστό 10% επί των κατεχομένων και μέχρι 30 ευρώ για κάθε κυψέλη.

2. «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (για μετακινήσεις κυψελών), οπού η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων παραστατικών γίνεται μέχρι 30-052026. Αφορά ενεργούς μελισσοκόμους με τουλάχιστον 110 κατεχόμενες κυψέλες.

3. «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης», οπού η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων παραστατικών γίνεται μέχρι 31-07-2026.

4. «Προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης και προβολή του κλάδου της μελισσοκομίας – ενίσχυση της καινοτομίας», οπού η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων παραστατικών γίνεται μέχρι 31-07-2026

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται είτε με φυσική παρουσία στα αρμόδιες υπηρεσίες (μελισσοκομικά κέντρα κλπ) , είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.