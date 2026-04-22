USDA: Σε επίπεδα ρεκόρ παγκόσμια παραγωγή και αποθέματα βαμβακιού

Οι αυξημένες αποδόσεις, παρά τη μικρή μείωση των συγκομιζόμενων εκτάσεων, μπορούν να οδηγήσουν τη φετινή παγκόσμια παραγωγή βάμβακος (περίοδος 2025/2026) στις 121 εκατομμύρια μπάλες, αυξημένη κατά 2,1% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας (USDA) κατά την ανάλυση του Μαρτίου. Οι ποσότητες αυτές θα αποτελέσουν το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο παραγωγής για διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας.

Οι αποδόσεις διεθνώς αναμένεται να κινηθούν στο ρεκόρ των 893 κιλών ανά εκτάριο, σε σύγκριση με τα 859 κιλά πέρυσι. Αυξημένα, όμως, κατά σχεδόν 4% από πέρυσι, προβλέπονται και τα τελικά αποθέματα της περιόδου 2025/2026, τα οποία αναμένεται να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας εξαετίας (στις 76,4 εκατ. μπάλες), καθώς και οι τέσσερις μεγαλύτεροι παραγωγοί βάμβακος διεθνώς αναμένουν αυξήσεις. Η συνεχιζόμενη αύξηση των αποθεμάτων αλλά και η αβεβαιότητα για τη ζήτηση οδηγούν σε πτώση της διεθνούς τιμής βαμβακιού (Cotlook A Index), που προβλέπεται κάτω από 80 σεντς ανά λίβρα, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του USDA, εν αναμονή και της έκθεσης του Απριλίου.

Πώς συνεισφέρουν οι σημαντικότεροι «παίκτες»

Ειδικότερα ανά χώρα, η παραγωγή της Κίνας, κορυφαίας παραγωγού παγκοσμίως, αναμένεται να φτάσει τις 35,5 εκατομμύρια μπάλες (+11% από το 2024/25). Η συγκομιζόμενη έκταση αυξάνεται οριακά στα 3,05 εκατομμύρια εκτάρια, ωστόσο, η απόδοση στην υψηλής παραγωγικότητας περιοχή Xinjiang εκτιμάται στα 2.534 κιλά/εκτάριο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 2.402 κιλών. Μάλιστα, η Κίνα αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 29% της παγκόσμιας παραγωγής βαμβακιού, έναντι 27% πέρυσι.

Στην Ινδία, με την αύξηση της απόδοσης να υπερκαλύπτει τη μείωση της συγκομιζόμενης έκτασης στα 11,2 εκατομμύρια εκτάρια, η παραγωγή προβλέπεται στις 23,5 εκατομμύρια μπάλες, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2016/17. Όμως, η απόδοση στη χώρα αναμένεται στα 457 κιλά ανά εκτάριο, το υψηλότερο των τελευταίων έξι ετών. Το Πακιστάν προβλέπεται να διατηρήσει την παραγωγή του στις 5 εκατομμύρια μπάλες, με μικρή μείωση της έκτασης αλλά αύξηση της απόδοσης, αντιπροσωπεύοντας το 4% της παγκόσμιας παραγωγής.

Στο νότιο ημισφαίριο, η παραγωγή βαμβακιού παρουσιάζει διαφοροποιημένες τάσεις. Η Βραζιλία αναμένεται να φτάσει τις 19,5 εκατ. μπάλες, σημειώνοντας ρεκόρ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με αύξηση τόσο της έκτασης όσο και της απόδοσης, η οποία προβλέπεται στα 1.957 κιλά/ εκτάριο. Αντίθετα, η Αυστραλία προβλέπεται να μειώσει την παραγωγή της στις 4,5 εκατ. μπάλες λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας νερού, παρά την αύξηση της απόδοσης κατά 2,5%.

Σταθερή η ζήτηση, ανοδικά το διεθνές εμπόριο

Η ζήτηση από τα κλωστήρια φαίνεται να παραμένει σταθερή, με την παγκόσμια κατανάλωση να προβλέπεται στις 118,6 εκατ. μπάλες το 2025/2026, οριακά μειωμένη από πέρυσι, αλλά χαμηλότερη από τον μακροχρόνιο μέσο όρο. Κίνα και Ινδία συνεχίζουν να αποτελούν τον πυρήνα της κατανάλωσης, ενώ Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Τουρκία αναμένεται να παρουσιάσουν μικρές μειώσεις. Το Βιετνάμ θα παραμείνει ισχυρός «καταναλωτής» στις 8 εκατ. μπάλες.

Σε ότι αφορά το διεθνές εμπόριο, η αύξηση της παραγωγής αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο των εισαγωγών αλλά και των εξαγωγών. Οι εισαγωγές της Ινδίας προβλέπεται να φτάσουν σε ρεκόρ στις 4 εκατ. μπάλες, ενώ η Κίνα αναμένεται να εισάγει 5,6 εκατομμύρια μπάλες, σημαντικά λιγότερη ποσότητα από το ρεκόρ του 2023/24, λόγω υψηλής εγχώριας παραγωγής. Βιετνάμ και Μπαγκλαντές συνεχίζουν να κατέχουν σημαντικό μερίδιο των εισαγωγών, με 8 εκατομμύρια και 7,9 εκατομμύρια μπάλες, αντίστοιχα. Βραζιλία και ΗΠΑ, από την πλευρά των εξαγωγών, αναμένεται να καλύψουν το 60% του παγκόσμιου συνόλου, με τη Βραζιλία να στέλνει 14,5 εκατ. μπάλες και τις ΗΠΑ 12 εκατ. μπάλες. Η Αυστραλία προβλέπεται να εξάγει 5,7 εκατομμύρια μπάλες, γράφοντας αύξηση κατά 9%.

Η φετινή παραγωγή, παρά τα ρεκόρ που προβλέπονται σε Κίνα και Βραζιλία, και η στασιμότητα στη ζήτηση δημιουργούν, ωστόσο, ένα περιβάλλον προκλήσεων τόσο για τους παραγωγούς όσο και τους εξαγωγείς, υπογραμμίζοντας τη σημασία στρατηγικής διαχείρισης στη βαμβακοκαλλιέργεια, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του USDA.