Ο ηλίανθος συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες ανοιξιάτικες αροτραίες καλλιέργειες με σαφή προσανατολισμό προς τη βιομηχανική αξιοποίηση, αποτελώντας βασική πηγή φυτικών ελαίων και πρώτων υλών.

Η προσαρμοστικότητά του σε διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, καθώς και η ικανότητά του να αποδίδει ακόμη και σε φτωχά και άγονα εδάφη, τον καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τους παραγωγούς. Παράλληλα, οι σύγχρονες τεχνολογικές και καλλιεργητικές εξελίξεις συμβάλλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας της παραγωγής, προς όφελος των παραγωγών αλλά και του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, η «ΥΧ», με επιστημονική ενημέρωση και τεκμηρίωση από τον χώρο της έρευνας και της εφαρμογής, συμβάλλει σημαντικά στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων από τους παραγωγούς, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα.