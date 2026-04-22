ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ – ΒΑΜΒΑΚΙ

Βαμβάκι: Με προσδοκίες αλλά και έντονο προβληματισμό ξεκινάει αυτό το διάστημα σε όλη τη χώρα η νέα καλλιεργητική περίοδος

22/04/2026
1' διάβασμα
vamvaki-me-prosdokies-alla-kai-entono-provlimatismo-xekinaei-afto-to-diastima-se-oli-ti-chora-i-nea-kalliergitiki-periodos-377428

Με προσδοκίες αλλά και έντονο προβληματισμό ξεκινάει αυτό το διάστημα σε όλη τη χώρα η νέα καλλιεργητική περίοδος για το βαμβάκι. Σύμφωνα με όσα καταγράφει το αφιέρωμα της «ΥΧ» η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς η καλλιεργούμενη έκταση αναμένεται μειωμένη κατά 25% έως 30%, με αρκετούς αγρότες να έχουν στραφεί στο καλαμπόκι και τα σιτηρά.

Παρά την άνοδο της χρηματιστηριακής τιμής τις τελευταίες ημέρες στα 47 λεπτά, το αυξημένο κόστος παραγωγής, με λιπάσματα και καύσιμα σε υψηλά επίπεδα, περιορίζει τα περιθώρια κέρδους.

Οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι τιμές κάτω από 40 λεπτά δεν εξασφαλίζουν βιωσιμότητα, ενώ η απουσία της ενίσχυσης της νιτρορύπανσης επιβαρύνει περαιτέρω το εισόδημά τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το βαμβάκι μπαίνει στη νέα σεζόν με αβέβαιο μέλλον, αλλά με σταθερή επιμονή στην ποιότητα και στην παραγωγική ταυτότητά του.

Διαμαντόπουλος Χρήστος
ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
βαμβάκι