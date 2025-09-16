Σπ. Πρωτοψάλτης για ευλογιά: Τα τρία βασικά μέτρα του ΥΠΑΑΤ – Προβληματισμός για τα εμβόλια

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews σχετικά με το σχέδιο 10 ημερών κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ο ίδιος αρχικά ανέφερε πως «υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα με την ευλογιά αιγοπροβάτων. Βρισκόμαστε σε μία έξαρση και υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ και έναν χρόνο και δυστυχώς χρειάζεται μια πολύ στενή συνεργασία όλων για να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή, η οποία είναι πολύ σημαντική για την υγεία και τον αγροτικό τομέα».

Μάλιστα, ο κ. Πρωτοψάλτης διευκρίνισε πως η ευλογιά δεν είναι σαν την πανώλη, καθώς είναι πολύ πιο δύσκολη η αντιμετώπισή της επειδή παραμένει για έξι μήνες και ο ιός έχει μεγαλύτερη διάρκεια στους χώρους.

Υπογράμμισε πως το υπουργείο έχει πάρει μία σειρά μέτρων για να αντιμετωπίσει την ευλογιά, ωστόσο όσα μέτρα και να υπάρξουν, αν δεν εφαρμοστούν, η ευλογιά δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Υποστήριξε πως την ευθύνη την έχουν όλοι, από τους κτηνοτρόφους μέχρι το υπουργείο και θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες βιοασφάλειας και, αν δεν υπάρξει καθολική και πολύ αυστηρή απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων, το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί.

Αναφερόμενος στα μέτρα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αποφασίστηκαν τρεις ενέργειες:

Θα υπάρξει ένα δεκαήμερο εντατικής εποπτείας από κτηνιάτρους, θα ενεργοποιηθεί όλο το ιατρικό προσωπικό και θα γίνουν επιτόπιοι έλεγχοι

Θα δημιουργηθούν σταθμοί απολύμανσης σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου που θα υποδείξουν οι περιφέρειες, ώστε να γίνει απολύμανση όλων των οχημάτων

Θα δημιουργηθεί ένα πιστοποιητικό απολύμανσης έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει παράδοση ζωοτροφών, γάλατος κλπ, εάν δεν έχει αυτό το πιστοποιητικό.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ανοδική πορεία των κρουσμάτων τους τελευταίους τρεις, τέσσερις μήνες, δηλώνοντας πως αυτό συμβαίνει γιατί δεν τηρούνται τα μέτρα βιοασφαλείας, δηλαδή εξακολουθούν να γίνονται παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων και δεν υπάρχει σωστό ράντισμα και απολύμανση.

Τέλος, αναφορικά με τα εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σημείωσε πως δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ ο εμβολιασμός στην Ευρώπη και τα αποτελέσματά τους είναι αναμφίβολα, ενώ υποστήριξε πως ο εμβολιασμός θα έχει τρομερές επιπτώσεις για την οικονομία, διότι επηρεάζει το εθνικό προϊόν της φέτας. «Αυτή τη στιγμή η εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να μην προχωρήσουμε στον εμβολιασμό».

