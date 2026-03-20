ΣΠΕΛ: Tα λιπάσματα με τη λογική της επένδυσης αντί του κόστους

Δυναμικά και ουσιαστικά συμμετείχε και αυτή τη χρονιά στη σημαντικότερη κλαδική έκθεση για τον αγροτικό τομέα, τον εξοπλισμό και τις τεχνολογίες της σύγχρονης γεωργίας, ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ). Στο επίκεντρο της πολυεπίπεδης παρουσίας του ΣΠΕΛ στη φετινή Agrotica και μέσα από τις θεσμικές δράσεις και παρεμβάσεις του, ξεχώρισε η θεματική ημερίδα που διοργάνωσε με τίτλο: «Αγροτική Παραγωγή και Ανταγωνιστικότητα: Από το Κόστος στην Αξία».

Εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα και του δημόσιου διαλόγου κατέθεσαν τις απόψεις τους για την ανάδειξη μιας κοινής στρατηγικής προσέγγισης για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Στο επίκεντρο του διαλόγου τέθηκε η ανάγκη μετάβασης σε ένα μοντέλο που μετατοπίζει το βάρος από τη διαχείριση του κόστους παραγωγής στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, μέσω της γνώσης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των ορθολογικών αγροτικών πρακτικών.

Κεντρικός ομιλητής ήταν το πρώην στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τάσος Χανιώτης, ο οποίος ανέλυσε τις επιπτώσεις των νέων δασμών στα αγροτικά προϊόντα, των περιορισμών στα λιπάσματα ρωσικής προέλευσης και του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM). Όπως τόνισε, οι αλλαγές αυτές αυξάνουν το κόστος παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα ωθούν την Ευρώπη να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της, δίνοντας έμφαση στην επισιτιστική ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών. Η ΕΕ, όπως είπε, δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται σε φθηνές εισαγωγές τρίτων χωρών με ευνοϊκό τελωνειακό καθεστώς.

Στη συνέχεια, ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Μπιλάλης, παρουσίασε τη θέση της ακαδημαϊκής κοινότητας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις: την ανάγκη μείωσης εισροών, την κλιματική κρίση και την απαίτηση για πιο αποδοτικές και βιώσιμες πρακτικές. Η έρευνα, όπως υπογράμμισε, πρέπει να συνδεθεί πιο στενά με την αγορά, ώστε η καινοτομία να φτάνει γρήγορα και αποτελεσματικά στο χωράφι. Από το επίπεδο της πολιτικής και της επιστήμης, η συζήτηση μεταφέρθηκε στο πεδίο. Οι γεωπόνοι Τόλης Ιωαννίδης από το Κιλκίς και Θανάσης Κούντριας από τη Θεσσαλία περιέγραψαν μια πραγματικότητα που αλλάζει χρόνο με τον χρόνο.

Οι παραγωγοί, όπως είπαν, αναζητούν λύσεις που να εξασφαλίζουν σταθερότητα και αποδοτικότητα και πως η επιλογή των καλλιεργειών μεταβάλλεται ανάλογα με τις κρίσεις, ενώ η τεχνολογία κερδίζει έδαφος όταν αποδεικνύει στην πράξη ότι προσφέρει καλύτερη παραγωγή και ποιότητα. Ο δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Agrenda, Γιάννης Πανάγος, έθεσε το κρίσιμο ζήτημα της δημόσιας εικόνας της γεωργίας, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας και της επισιτιστικής ασφάλειας.

Ο απελθών πρόεδρος του ΣΠΕΛ, Δημήτρης Ρουσσέας, από την πλευρά του ανέδειξε-μεταξύ άλλων- τον ρόλο του κλάδου των λιπασμάτων ο οποίος, όπως είπε, βρίσκεται σε φάση συνεχούς προσαρμογής, επενδύοντας σε νέα προϊόντα και τεχνολογίες θρέψης, αντιμετωπίζοντας κρίσεις και στηρίζοντας την παραγωγή με λύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και αναδεικνύουν την αντίληψη της λογικής του λιπάσματος ως επένδυσης αντί κόστους. Στην ημερίδα του ΣΠΕΛ η συζήτηση επικεντρώθηκε, επίσης, στη γεωργία του άνθρακα και στη σημασία των τεχνολογιών που μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, στις καινοτομίες στα προϊόντα θρέψης τα οποία, όπως αναδείχθηκε, δεν αποτελούν πλέον πολυτέλεια αλλά βασικό εργαλείο ανθεκτικότητας.

Όπως τονίστηκε, τα οικολογικά σχήματα της νέας ΚΑΠ, η χρήση αναστολέων και βιοδιεγερτών και η αυξανόμενη συμμετοχή των παραγωγών δείχνουν ότι η αγορά κινείται προς πιο βιώσιμες πρακτικές — αρκεί να υπάρχει επαρκής εκπαίδευση και δίκαιο πλαίσιο εφαρμογής. Η συνολική εικόνα, που προέκυψε από την ημερίδα, είναι πως ναι μεν η ελληνική γεωργία βρίσκεται σε μια απαιτητική περίοδο, αλλά είναι γεμάτη δυνατότητες. Η επόμενη μέρα της ελληνικής γεωργίας απαιτεί παραγωγή υψηλής αξίας, τεχνολογία, συνεργασία και μια νέα νοοτροπία, που βλέπει τη γεωργία ως επένδυση για το μέλλον.

Ενίσχυση της αξίας των αγροτικών προϊόντων

Χαιρετισμό στην εκδήλωση του ΣΠΕΛ, απηύθυνε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, τονίζοντας ότι σε μια εποχή αυξημένου κόστους παραγωγής και έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, η πραγματική πρόκληση για τον πρωτογενή τομέα είναι η αναβάθμιση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητάς του.

Στάθηκε ιδιαίτερα στις εξωγενείς κρίσεις που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής, όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία και ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο, οι οποίες επιβαρύνουν τις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών — μεταξύ αυτών και των υλικών που σχετίζονται με την παραγωγή λιπασμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της ορθολογικής θρέψης των φυτών, βασισμένης σε επιστημονικά δεδομένα και σύγχρονες γεωπονικές πρακτικές. Η αξιοποίηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, όπως σημείωσε, αποτελεί βασικό εργαλείο για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Νέο Δ.Σ. ΣΠΕΛ

Αμέσως μετά το τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων. Η νέα σύνθεση είναι: Πρόεδρος – Κωνσταντίνος Ωραιόπουλος, Αντιπρόεδρος Α’ – Δημήτρης Ρουσσέας, Αντιπρόεδρος Β’– Παναγιώτης Ζιούτας, Αντιπρόεδρος Γ’ – Μπάμπης Στούμπος, Γενικός Γραμματέας – Ιωάννης Βεβελάκης, Ταμίας – Παναγιώτης Παντελής. Τακτικά μέλη εξελέγησαν οι: Κώστας Αλεξανδρόπουλος, Αντώνης Βουλγαράκης, Βαγγέλης Γαβριήλ, Ήλια Γάγγου, Γιώργος Θεοφανόπουλος, Στάθης Ράππος, Κωνσταντίνος Σαμαράς και Εμμανουήλ Σακελλαρίου.