Βιοδιεγέρτες ή άζωτο; Νέα δεδοµένα αλλάζουν τα πρότυπα αποδοτικότητας και παραγωγικότητας στη γεωργία

Νέα επιστημονικά και εμπορικά δεδομένα από διεθνείς δοκιμές και ερευνητικά προγράμματα των ΗΠΑ αναδεικνύουν τον αυξανόμενο ρόλο των βιοδιεγερτών στη βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του αζώτου στις καλλιέργειες, ανοίγοντας τον δρόμο για σημαντικές αλλαγές στη σύγχρονη γεωργική πρακτική. Οι εξελίξεις αυτές, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, δείχνουν ότι είναι δυνατή η μείωση της χρήσης λιπασμάτων χωρίς απώλειες στην παραγωγή, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση του κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Σύμφωνα με στοιχεία από πειραματικά πρωτόκολλα, η αποδοτικότητα των αζωτούχων λιπασμάτων κυμαίνεται μόλις στο 30% έως 40% υπό ιδανικές συνθήκες, ενώ σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών μπορεί να πέσει ακόμη και στο 5%. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη δομική αναποτελεσματικότητα των σημερινών συστημάτων θρέψης, με άμεσες επιπτώσεις τόσο στην οικονομία των εκμεταλλεύσεων όσο και στο περιβάλλον.

Η παγκόσμια ζήτηση για άζωτο ξεπερνά τους 120 εκατομμύρια τόνους ετησίως, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τις αλυσίδες παραγωγής και μεταφοράς, ενώ εντείνει και τις περιβαλλοντικές πιέσεις λόγω εκπομπών και νιτρορύπανσης.

Από την ποσότητα στη μεταβολική αξιοποίηση

Η νέα προσέγγιση, που αναπτύσσεται διεθνώς, δεν εστιάζει πλέον στο πόσο άζωτο εφαρμόζεται στο χωράφι, αλλά στο πόσο αποτελεσματικά το φυτό το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμες ενώσεις. Οι βιοδιεγέρτες, και ιδιαίτερα οι φυτικής προέλευσης, στοχεύουν στην ενεργοποίηση βασικών φυσιολογικών διεργασιών, όπως η ενίσχυση των ενεργειακών μεταβολικών οδών και η αύξηση της δραστηριότητας της νιτρικής ρεδουκτάσης.

Η λειτουργία αυτή οδηγεί σε καλύτερη μετατροπή των νιτρικών σε αμινοξέα και πρωτεΐνες, βελτιώνοντας τη συνολική ανάπτυξη των φυτών και την παραγωγικότητα.

Φυτικοί βιοδιεγέρτες και μικροβιακά σκευάσματα

Ένα από τα βασικά ζητήματα στον τομέα αφορά τη διάκριση μεταξύ φυτικών βιοδιεγερτών και μικροβιακών βιολογικών προϊόντων. Τα φυτικά εκχυλίσματα εμφανίζουν μεγαλύτερη σταθερότητα και διάρκεια ζωής, που μπορεί να φτάσει έως και τρία χρόνια, γεγονός που τα καθιστά πιο κατάλληλα για διεθνή εμπορική διάθεση.

Αντίθετα, τα μικροβιακά σκευάσματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα ως προς τη δράση τους, καθώς επηρεάζονται από περιβαλλοντικές και συνθήκες αποθήκευσης.

Περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη

Οι πρώτες εφαρμογές δείχνουν ότι η χρήση αζώτου μπορεί να μειωθεί έως και 50% χωρίς μείωση της απόδοσης, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά το εισόδημα των παραγωγών. Παράλληλα, η μείωση της χρήσης λιπασμάτων συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών από τη μεταφορά, στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και στην ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Ακόμη και μια παγκόσμια μείωση κατά 20% στη χρήση αζώτου θα μπορούσε να έχει σημαντικό θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, χωρίς να επηρεαστεί η συνολική παραγωγή τροφίμων.

Το νέο επιστημονικό πεδίο

Ένα επιπλέον πεδίο έρευνας αφορά την οξειδοαναγωγική ισορροπία στα φυτά. Η πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων εξαρτάται από την ισορροπία θετικών και αρνητικών φορτίων μέσα στον φυτικό οργανισμό. Οι βιοδιεγέρτες που περιέχουν οξειδοαναγωγικά ενεργά μόρια συμβάλλουν στη ρύθμιση αυτής της ισορροπίας, ενισχύοντας τη θρεπτική απορρόφηση και τη μεταβολική αποτελεσματικότητα.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι βιοδιεγέρτες δεν αντικαθιστούν τα λιπάσματα, αλλά λειτουργούν ως ενισχυτές της αποδοτικότητάς τους.

Καθώς η γεωργία καλείται να παράγει περισσότερα με λιγότερους πόρους, οι βιοδιεγέρτες αναδεικνύονται σε βασικό εργαλείο της μετάβασης προς πιο βιώσιμα και αποδοτικά συστήματα παραγωγής, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη γεωπονική επιστήμη.