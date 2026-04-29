Η πιστοποίηση ως «διαβατήριο» αξιοπιστίας και εξαγωγών
Η πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της αγροδιατροφής, ενισχύοντας τόσο την αξιοπιστία των προϊόντων όσο και τη θέση τους στις διεθνείς αγορές. Εκπρόσωποι κορυφαίων φορέων πιστοποίησης στην Ελλάδα εξηγούν στην «ΥΧ» τι σημαίνει στην πράξη, ποια είναι η συμβολή της στις εξαγωγές και τι εγγυάται για τον καταναλωτή.
Πιστοποίηση ως εγγύηση αξιοπιστίας και ποιότητας
Ο Κωνσταντίνος Βαγιανός, Υπεύθυνος Αγροτικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης της BioHellas, επισημαίνει ότι η πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων αποτελεί πυλώνα αξιοπιστίας και ανάπτυξης για τη σύγχρονη αγροδιατροφή.
Για τον οργανισμό, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου σε κάθε στάδιο παραγωγής, από το χωράφι έως το ράφι. Με αυστηρούς ελέγχους, πλήρη ιχνηλασιμότητα και συμμόρφωση με ευρωπαϊκά πρότυπα, διασφαλίζεται η αυθεντικότητα των προϊόντων, ενώ –όπως τονίζει– «η πιστοποίηση αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας και ποιότητας».
Παράλληλα, η πιστοποίηση λειτουργεί ως στρατηγικό πλεονέκτημα για τις εξαγωγές των ελληνικών τροφίμων, ενισχύοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους. Μέσω αυτής, τα προϊόντα αποκτούν κύρος, αναγνωρισιμότητα και υψηλότερη εμπορική αξία, ενώ η διαφοροποίηση μέσω ποιότητας και διαφάνειας δημιουργεί ισχυρή προστιθέμενη αξία. Για τον καταναλωτή, αποτελεί ισχυρή εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας, διασφαλίζοντας ότι το προϊόν παράγεται χωρίς χημικά υπολείμματα και με σεβασμό στο περιβάλλον και την υγεία, ενισχύοντας παράλληλα συνειδητές διατροφικές επιλογές.
Το «διαβατήριο» για τις διεθνείς αγορές
Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, Υπεύθυνος Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων στη Βόρεια Ελλάδα, TÜV NORD Hellas, χαρακτηρίζει την πιστοποίηση ως το απαραίτητο «διαβατήριο» για τις εξαγωγές.
Όπως εξηγεί, πρόκειται για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Βιολογικής Γεωργίας, μέσα από ένα σύνολο επιτόπιων ελέγχων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από το χωράφι έως τη συσκευασία.
Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την πλήρη ιχνηλασιμότητα του προϊόντος και αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδο στις απαιτητικές αγορές του εξωτερικού. Χωρίς πιστοποίηση, τα ελληνικά τρόφιμα δεν μπορούν να διεκδικήσουν θέση στις διεθνείς αγορές βιολογικών προϊόντων.
Η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται είναι καθοριστική, καθώς επιτρέπει στους παραγωγούς να απευθυνθούν σε premium κοινό, επιτυγχάνοντας υψηλότερες τιμές και ενισχύοντας την εμπορική ταυτότητα της ελληνικής αγροδιατροφής.
Για τον καταναλωτή, το βιολογικό σήμα λειτουργεί ως «συμβόλαιο εμπιστοσύνης», εξασφαλίζοντας διαφάνεια, ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον, χωρίς τη χρήση συνθετικών χημικών.
Συστηματικοί έλεγχοι και διεθνής αναγνώριση
Η Αντωνία Γαραμτζίδου, Scheme Manager στο Organic Products Certification Department της TÜV AUSTRIA Hellas, υπογραμμίζει ότι η πιστοποίηση αποτελεί την ουσιαστική απόδειξη πως η βιολογική παραγωγή εφαρμόζεται στην πράξη.
Πρόκειται για μια δομημένη διαδικασία που καλύπτει όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής, βασισμένη σε συστηματικούς ελέγχους, αυστηρή τήρηση κανόνων και πλήρη ιχνηλασιμότητα.
Η πιστοποίηση αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τις εξαγωγές, καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση πρόσβασης στις διεθνείς αγορές. Μέσω της διεθνώς αναγνωρισμένης σήμανσης, τα προϊόντα αποκτούν αυξημένη αξιοπιστία, διαφοροποίηση και ουσιαστική προστιθέμενη αξία.
Για τον καταναλωτή, η πιστοποίηση σημαίνει σαφή διαφοροποίηση από τα συμβατικά προϊόντα, διασφαλίζοντας ότι έχουν παραχθεί χωρίς μη επιτρεπόμενες ουσίες και σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες. Η πλήρης ιχνηλασιμότητα και η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης αποτελούν βασικά στοιχεία για την ενημέρωση και την προστασία του.
«Σήμα εμπιστοσύνης» για τον καταναλωτή
Τέλος, ο Νικόλαος Δερμιτζάκης, Υπεύθυνος του Τμήματος Παρασκευαστικής Δραστηριότητας του Οργανισμού ΔΗΩ, περιγράφει την πιστοποίηση ως μια συστηματική διαδικασία εγγύησης συμμόρφωσης σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή έως τη διανομή, με βάση την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
Ο οργανισμός εφαρμόζει τακτικούς ελέγχους, πλήρη ιχνηλασιμότητα και αναλυτική τεκμηρίωση, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων.
Στο πεδίο των εξαγωγών, η πιστοποίηση αποτελεί «διαβατήριο» για την είσοδο στις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας την αξιοπιστία, διαφοροποιώντας τα προϊόντα από τον ανταγωνισμό και εξασφαλίζοντας υψηλή προστιθέμενη αξία.
Για τον καταναλωτή, η βιολογική πιστοποίηση λειτουργεί ως «σήμα εμπιστοσύνης», προσφέροντας διαφάνεια και ασφάλεια, και επιτρέποντας συνειδητές και υπεύθυνες επιλογές, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.