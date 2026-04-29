Στη σύγχρονη εποχή, όπου η ασφάλεια τροφίμων, η περιβαλλοντική ευθύνη και η διαφάνεια στην παραγωγή είναι ζωτικής σημασίας για τους καταναλωτές και την αγορά, το BIOHELLAS κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της επιθεώρησης και πιστοποίησης στην Ελλάδα. Με πολυετή εμπειρία και συστηματική παρουσία στον αγροδιατροφικό τομέα, η εταιρεία έχει εδραιωθεί ως ένας από τους πιο αξιόπιστους και αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης της χώρας, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία της βιολογικής παραγωγής και υψηλές προδιαγραφές για κάθε προϊόν και υπηρεσία που πιστοποιεί.

Το BIOHELLAS είναι εγκεκριμένος Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, με κωδικό GR-BIO-03, και δραστηριοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 καθώς και το ισχύον εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. Εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχων, επιθεωρήσεων και αξιολογήσεων, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης των πιστοποιημένων προϊόντων με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Μέσω αυστηρών, τεκμηριωμένων και αμερόληπτων διαδικασιών, ενισχύει την αξιοπιστία της αγοράς βιολογικών προϊόντων, προσφέροντας ουσιαστική προστιθέμενη αξία στους παραγωγούς και τους καταναλωτές.

Κεντρικός άξονας της φιλοσοφίας του BIOHELLAS είναι η συνεχής βελτίωση, η αντικειμενικότητα και ο σεβασμός προς τον πελάτη, τον καταναλωτή και το φυσικό περιβάλλον. Η πιστοποίηση δεν θεωρείται απλώς μια τυπική διαδικασία συμμόρφωσης, αλλά ένα στρατηγικό εργαλείο οργάνωσης, αναβάθμισης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας κάθε επιχείρησης. Η τεχνική κατάρτιση του προσωπικού, η αυστηρότητα στους ελέγχους και η προσήλωση στη σωστή εφαρμογή των απαιτήσεων αποτελούν τα θεμέλια της λειτουργίας της εταιρείας.

Πέρα από τη βιολογική πιστοποίηση, το BIOHELLAS προσφέρει ένα ευρύ και ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών, καλύπτοντας τις ποικίλες ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης στον αγροδιατροφικό και ευρύτερο επιχειρηματικό τομέα. Παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης για πρότυπα όπως GLOBALG.A.P., AGRO 2, ISO 9001 και ISO 22000, ανταγωνιζόμενο τις αυξανόμενες απαιτήσεις μιας αγοράς που απαιτεί τεκμηρίωση, συστηματική οργάνωση και αποδεδειγμένη συμμόρφωση με προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και βιωσιμότητας. Για κάθε επιχείρηση, η απόκτηση πιστοποίησης συνεπάγεται όχι μόνο τυπική συμμόρφωση, αλλά και βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας, ενίσχυση της αξιοπιστίας και αναβάθμιση της εμπορικής εικόνας.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του BIOHELLAS είναι η ικανότητα υποστήριξης επιχειρήσεων που επιδιώκουν την είσοδο σε αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω στρατηγικών συνεργασιών με αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς, η εταιρεία παρέχει πιστοποιήσεις κατά τα πρότυπα BIOSUISSE, NATURLAND, KRAV, DEMETER και USDA/NOP, διευρύνοντας σημαντικά τις εμπορικές προοπτικές των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους στη διεθνή αγορά.

Η δραστηριότητα του BIOHELLAS εντάσσεται στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς η αντικειμενική και αμερόληπτη πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων αποτελεί εγγύηση για τον καταναλωτή ότι τα προϊόντα που επιλέγει συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις της βιολογικής παραγωγής — απαιτήσεις που αφορούν άμεσα την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Το BIOHELLAS δεν υποστηρίζει αποκλειστικά τη βιολογική γεωργία ως επιλογή· ελέγχει αν αυτή εφαρμόζεται σωστά.

Σήμερα, το BIOHELLAS συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους οργανισμούς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη συνεχή εξέλιξη, παραμένει σημείο αναφοράς στον τομέα της πιστοποίησης, εξυπηρετώντας κάθε επιχείρηση που επιλέγει την πιστοποιημένη συμμόρφωση και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τον αγροδιατροφικό τομέα και την κοινωνία συνολικά.