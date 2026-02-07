Βιομηχανική ντομάτα: Περισσότεροι «κόφτες» και χαμηλότερες τιμές

Μειωμένες τιμές κατά 15 ευρώ τον τόνο (περίπου -1%) σε σχέση με το 2025 ανακοίνωσαν οι εταιρείες ΑΒΕΚ Δ. Νομικός και Damavand για τη σοδειά της βιομηχανικής ντομάτας του 2026. Οι τιμές για παράδοση ντομάτας στο εργοστάσιο των Φαρσάλων της Νομικός κυμαίνονται μεταξύ 130 και 115 ευρώ/τόνο για τους παραγωγούς που ανήκουν στο «Club Δομοκός» και μεταξύ 125 και 110 ευρώ/τόνο για όσους είναι εκτός του «Club Δομοκός». Οι τιμές για παράδοση στο εργοστάσιο της Φιλίας Καρδίτσας της Damavand κυμαίνονται μεταξύ 120 και 110 ευρώ/τόνο για τους παραγωγούς της Λάρισας και μεταξύ 117 και 107 ευρώ/τόνο για τους παραγωγούς των Φαρσάλων.

Οι άλλες δύο μεγάλες βιομηχανίες της χώρας στον συγκεκριμένο τομέα βρίσκονται στην Πελοπόννησο και είναι οι Κύκνος και Μινέρβα, που απορροφούν συνολικά περίπου 100.000 τόνους. Αυτές αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες να ανακοινώσουν τιμοκαταλόγους, αν και κατά κανόνα ακολουθούν την τάση που διαμορφώνει η ΑΒΕΚ Δ. Νομικός κάθε χρόνο, η οποία είναι –με τα τρία εργοστάσια που διαθέτει σε Φάρσαλα, Δομοκό και Αλίαρτο– με διαφορά ο μεγαλύτερος αγοραστής βιομηχανικής ντομάτας στην Ελλάδα. Μικρότεροι «παίκτες» είναι η Agrofarm Hellas του Γιώργου Λεβεντάκη και η ΚΟΡΕ (πρόσφατα εκσυγχρόνισε ένα εργοστάσιο στο Σκούταρι Σερρών).

Οι αιτίες της μείωσης

Η προσπάθεια των βιομηχανιών επεξεργασίας ντομάτας, πέρυσι, να μειώσουν τα στρέμματα, λόγω της παγκόσμιας υπερπροσφοράς, φαίνεται ότι απέτυχε. Οι εταιρείες, ανακοινώνοντας τους τιμοκαταλόγους για τη σοδειά του 2025, μείωσαν τις τιμές κατά 10-15%, καθώς και τα συμβασιοποιημένα στρέμματα. Η κακή χρονιά για το βαμβάκι και οι χαμηλές τιμές στο καλαμπόκι, οδήγησαν πολλούς παραγωγούς στην ντομάτα. Έτσι, μαζί με τις αποδόσεις-ρεκόρ (φτάσαμε τους 10,3 τόνους το στρέμμα στη Θεσσαλία) υπήρξε υπερπροσφορά κατά την καμπάνια του 2025 και σήμερα οι αποθήκες των εταιρειών είναι γεμάτες πελτέ.

Επειδή ούτε φέτος τα νέα από τις προθέσεις των παραγωγών βαμβακιού και καλαμποκιού είναι θετικά, οι βιομηχανίες επεξεργασίας ντομάτας ανακοίνωσαν πιο «σφιχτούς» τιμοκαταλόγους, με σκοπό να αποτρέψουν –όσο είναι δυνατόν– την περαιτέρω αύξηση των στρεμμάτων.

O διευθυντής του εργοστασίου των Φαρσάλων, Θωμάς Τσιαγκλάνης, δήλωσε στην «ΥΧ» ότι «παρόλο που πέρυσι είχαμε σκοπό να συγκεντρώσουμε συνολικά 175.000 τόνους, τελικά απορροφήσαμε περισσότερη ντομάτα. Φέτος, μειώνουμε τον στόχο στους 170.000 τόνους και ταυτόχρονα έχουμε βάλει έναν αποτρεπτικό “κόφτη”, για πρώτη φορά: Για ποσότητες υπεραπόδοσης του συμβολαίου η τιμή είναι 80 ευρώ/τόνο ανεξαρτήτως περιόδου παράδοσης». Αυτή η τιμή, ουσιαστικά, δεν συμφέρει τον παραγωγό. Εφόσον το γνωρίζει από τώρα, καλείται να… κάνει τα κουμάντα του πολύ πριν ξεκινήσει η φύτευση.

Τα ψιλά γράμματα

Στα «ψιλά γράμματα» των συμβάσεων βρίσκεται το… ζουμί. Η ΑΒΕΚ Νομικός μειώνει τις τιμές παραγωγού, όπως προαναφέραμε, σε περιπτώσεις υπεραπόδοσης κατά 35 ευρώ τον τόνο. Εάν δεν συμπληρωθεί η σύμβαση κατά τουλάχιστον 90% -εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας- η τιμή μειώνεται κατά 10 ευρώ/τόνο, ενώ για ομάδες παραγωγών και μεμονωμένους παραγωγούς χωρίς πιστοποιητικό (GLOBALGAP, GRASP, SPRING) η τιμή μειώνεται κατά 2 ευρώ/τόνο.

Αντίστοιχα, η Damavand έχει συμπεριλάβει στις τιμές του τιμοκαταλόγου 1 ευρώ/τόνο για την τήρηση των υποχρεώσεων της ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιέργειας και την ορθή και έγκαιρη υποβολή ημερολογίου αγρού. Επιπλέον bonus 4 ευρώ/τόνο προβλέπεται για όσους παραγωγούς προσκόμισαν πέρυσι και θα προσκομίσουν φέτος πάνω από 1.200 τόνους και 6 ευρώ/τόνο για όσους παραγωγούς προσκόμισαν πέρυσι και θα προσκομίσουν φέτος πάνω από 2.000 τόνους. Τέλος, προβλέπεται πέναλτι 10 ευρώ/τόνο στις περιπτώσεις: α) Μη τήρησης σύμβασης σε ποσοστό κάτω του 90% των συμφωνηθέντων ποσοτήτων (εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας) και β) υπέρβασης του 120% των συμφωνηθέντων ποσοτήτων (εκτός περιπτώσεων αυξημένης στρεμματικής απόδοσης) για την υπερβάλλουσα ποσότητα.