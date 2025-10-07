Βόλος: Βρέθηκε ζωντανός ο αγνοούμενος κτηνοτρόφος

Τέλος καλό όλα καλά για τον κτηνοτρόφο, που αγνοούνταν από σήμερα το πρωί, όταν έμαθε πως το κοπάδι του βρήκε θετικό σε κρούσμα ευλογιάς.

Βόλος: Αγνοείται απελπισμένος κτηνοτρόφος μετά από κρούσμα ευλογιάς στο κοπάδι του Έρευνες για αγνοούμενο κτηνοτρόφο 53 χρονών γίνονται από την Αστυνομία, μετά τη δήλωση της οικογένειάς του ότι αγνοείται σήμερα το πρωί. Ο 53χρονος βρισκόταν σε απόγνωση, όταν πληροφορήθηκε ότι υπήρχαν θετικά δείγματα ευλογιάς το κοπάδι του. Στη συνέχεια, φέρεται να είπε τηλεφωνικά σε συνάδελφό του ότι θα θέσει τέλος στη ζωή του και εξαφανίστηκε. Οι […] 07/10/2025 1' διάβασμα

Ο 53χρονος κτηνοτρόφος στην απόγνωσή του, απείλησε ότι θα θέσει τέλος στη ζωή του και εξαφανίστηκε.

Από εκείνη τη στιγμή σήμανε καμπανάκι κινδύνου. Εθελοντές της ΛΕΔ, συγγενείς, κτηνοτρόφοι αλλά και η αστυνομία τον έψαχνε παντού.

Ο 53χρονος κτηνοτρόφος τελικά, πριν από μία ώρα τηλεφώνησε στον αδελφό του και τον ενημέρωσε ότι είναι καλά στην υγεία του και επέστρεψε ήδη στη στάνη του στην Β’ ΒΙΠΕ Βόλου.

Για τη θετική έκβαση, ενημερώθηκαν αμέσως και οι εθελοντές της ΛΕΔ, οι οποίοι έψαχναν στην ευρύτερη περιοχή της στάνης και προς την Κάρλα.

Στο σημείο του ποιμνιοστασίου του 53χρονου αναμένεται να καταφθάσει περιπολικό της αστυνομίας.

