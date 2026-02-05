Βουλή: Ανοίγει η αυλαία σήμερα για την Διακομματική Επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα

Ξεκινούν σήμερα Πέμπτη 5/02 στη μία το μεσημέρι οι εργασίες της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, με αντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων.

Βασικό θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης θα είναι η εκλογή προεδρείου της εν λόγω επιτροπής.

Η Eπιτροπή θα αποτελείται από 26 μέλη (14 ΝΔ, 3 ΠΑΣΟΚ, 2 ΣΥΡΙΖΑ, 2 ΚΚΕ, 1 ΝεΑρ, 1 Ελληνική Λύση, 1 «Νίκη», 1 Πλεύση Ελευθερίας και 1 ανεξάρτητος). Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής είναι τέσσερις μήνες από τη συγκρότησή της.

Η Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή καλείται να καταλήξει σε ολοκληρωμένες, τεκμηριωμένες, εφαρμόσιμες και ευρύτερα αποδεκτές προτάσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα μπορέσουν να αποτελέσουν τη βάση για την εφαρμογή ουσιαστικών πολιτικών παρεμβάσεων υπέρ του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, κεντρικό στόχο των εργασιών της Επιτροπής αποτελεί η διακομματική στήριξη των συμπερασμάτων και των πολιτικών που θα αναδειχθούν, οι οποίες θα μπορέσουν να έχουν υπερκομματική στήριξη, διασφαλίζοντας έτσι τη διαχρονική εφαρμογή ενός εθνικού σχεδιασμού, προς όφελος των αγροτών και της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα.

Ειδικότερα, βασικά θέματα που αναμένεται να απασχολήσουν τη Διακομματική Επιτροπή είναι:

• η αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στον αγροτικό κόσμο, ,

• η εκπόνηση και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, προσαρμοσμένων στα νέα παραγωγικά και αγοραστικά δεδομένα,

• η ανάπτυξη δράσεων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στον πρωτογενή τομέα,

• η διαμόρφωση πλαισίου παρεμβάσεων για τη συνολική μείωση του κόστους παραγωγής σε βασικά αγροτικά προϊόντα,

• ο στρατηγικός σχεδιασμός για την προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων σε νέες διεθνείς αγορές,

• η αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων,

• η λήψη μέτρων για τη μείωση της απόκλισης των τιμών από το χωράφι στο ράφι,

• η αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τις ελλείψεις σε εργάτες γης,

• η αναθεώρηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ κ.ά.