Βροχές και εισαγόμενα δημιούργησαν προβλήματα στα λαχανικά των Ιρίων

Λόλες, κολοκύθια, μαρούλια, λάχανα και αγκινάρες βρίσκονται σε πλήρη διάταξη στον κάμπο των Ιρίων Αργολίδας, όπου η παραγωγή περνά μέσα από δοκιμασίες. Ο παραγωγός Κώστας Τράκας, δήλωσε: «Φέτος η αλήθεια είναι ότι δεν μπορέσαμε να μπούμε σε πολλά χωράφια λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων, και ειδικά σε όσα ήταν στην παραλία, όπου τα ποτάμια βροχής κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της παραγωγής. Δίπλα στο σπίτι της Άννας Δρούζα, όπου πέρασε το ποτάμι, έχω 17 στρέμματα και το νερό είχε φτάσει τα δύο μέτρα».

Για τις ζημιές που προκλήθηκαν αλλά και τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα, σημειώνει: «Είναι δύσκολο να υπολογισθεί, αλλά πρέπει να έχει ξεπεράσει το 20% της συνολικής παραγωγής». Σε ό,τι αφορά τις τιμές και τη ζήτηση, ο κ. Τράκας τονίζει ότι τη μεγαλύτερη ζήτηση έχουν τα απλά μαρούλια, με τιμή στο χωράφι 0,40 ευρώ, ενώ το iceberg δίνει 0,80 ευρώ, όπως περίπου και την περασμένη χρονιά. Οι τιμές αυτές, πριν είκοσι μέρες, ήταν πολύ διαφορετικές, αλλά η εισαγωγή προϊόντων τις μείωσε.

Η εισαγωγή μπρόκολου, κουνουπιδιών και iceberg έγινε από πολλές διαφορετικές χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν είκοσι μέρες το μπρόκολο είχε 1,50 ευρώ στο χωράφι, τα κουνουπίδια γύρω στα 0,60 ευρώ, το iceberg 0,70 ευρώ, το λάχανο 0,15 ευρώ, το κόκκινο λάχανο 0,35 ευρώ και οι αγκινάρες 0,70 ευρώ το ζευγάρι.