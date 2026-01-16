Βρυξέλλες: Στο τραπέζι η κατάργηση των τακτικών επανελέγχων φυτοφαρμάκων

Μια βαθιά αλλαγή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο έγκρισης φυτοφαρμάκων προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνοντας την κατάργηση των υποχρεωτικών, περιοδικών επανελέγχων για τις περισσότερες δραστικές ουσίες, όπως η γλυφοσάτη. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ατζέντα «απλοποίησης» του Επιτρόπου Υγείας Όλιβερ Βάρχελι και στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και των μεγάλων καθυστερήσεων στις εγκρίσεις.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το ισχύον σύστημα δεσμεύει πολύτιμους πόρους της EFSA και του ECHA σε μακροχρόνιες διαδικασίες ανανέωσης, εμποδίζοντας την αξιολόγηση νεότερων και πιο βιώσιμων εναλλακτικών. Με το νέο μοντέλο, μόνο τα φυτοφάρμακα υψηλού κινδύνου θα υπόκεινται σε υποχρεωτικές επανεκτιμήσεις, ενώ τα υπόλοιπα θα διατηρούν εγκρίσεις αορίστου χρόνου.

Η πρόταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές και υγειονομικές οργανώσεις, οι οποίες προειδοποιούν ότι υπονομεύεται η αρχή της προφύλαξης και μετατοπίζεται το βάρος απόδειξης από τη βιομηχανία προς τις αρχές και την κοινωνία των πολιτών. Το αν η μεταρρύθμιση θα οδηγήσει σε ένα πιο «ευέλικτο» ή σε ένα πιο επικίνδυνο σύστημα ασφάλειας παραμένει ανοιχτό ερώτημα.