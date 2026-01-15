EIT: Νέα μεγάλη πρόσκληση για ενίσχυση της STEM εκπαίδευσης και της καινοτομίας

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα πρόσκληση του προγράμματος Higher Education Initiative (HEI), με στόχο την ενίσχυση της STEM εκπαίδευσης, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την τόνωση της καινοτομίας στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Για πρώτη φορά, η πρόσκληση επιδιώκει βαθύτερη συνεργασία ανάμεσα στις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (KICs) και τις συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, φέρνοντας πιο κοντά την εκπαίδευση, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα.

Η μεγαλύτερη πρόσκληση στην ιστορία του προγράμματος

Η πρόσκληση για το 2025 έρχεται να ενισχύσει την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις δεξιότητες και να υποστηρίξει το Στρατηγικό Πλάνο STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική) Εκπαίδευσης της ΕΕ. Το EIT στοχεύει στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς ερευνητών, φοιτητών και επαγγελματιών, ικανών να ηγηθούν της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Μέχρι το 2028, αναμένεται να εκπαιδευτούν 200.000 άτομα –φοιτητές, ακαδημαϊκοί και στελέχη εκτός ακαδημαϊκού χώρου– σε καινοτομία, επιχειρηματικότητα και διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας.

Με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 70 εκατομμύρια ευρώ, κάθε έργο μπορεί να λάβει έως 2 εκατομμύρια ευρώ για περίοδο 24 μηνών (2026-2028). Η χρηματοδότηση θα ενισχύσει τη διδασκαλία STEM, θα ενθαρρύνει την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων και θα ενισχύσει τη διασύνδεση πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

Ποιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κοινοπραξίες που περιλαμβάνουν:

Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Επιχειρήσεις.

Ερευνητικούς οργανισμούς.

Δημόσιους φορείς.

Μη ακαδημαϊκούς συνεργάτες.

Οι υποψήφιοι φορείς μπορούν να συμβουλευτούν την πλήρη πρόσκληση, να αξιοποιήσουν την ειδική πλατφόρμα αναζήτησης συνεργατών και το νέο διαδραστικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης. Θα διοργανωθούν ενημερωτικές ημερίδες τον Ιανουάριο 2026, με πρακτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 4η Μαρτίου 2026, στις 17:00 CET.

Το πλαίσιο της πρωτοβουλίας

Το EIT Higher Education Initiative αποτελεί το μοναδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποκλειστικά αφιερωμένο στην ενίσχυση της καινοτομίας στην ανώτατη εκπαίδευση. Από το 2021:

Έχουν υποστηριχθεί 500+ πανεπιστήμια.

Έχουν εκπαιδευτεί 118.000+ άτομα.

Έχουν ενισχυθεί 2.000+ startups και scaleups.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται πλέον στο ευρύτερο EIT Campus, που έχει στόχο να εκπαιδεύσει 2,3 εκατομμύρια εκπαιδευόμενους έως το 2028.

Στρατηγική επένδυση

Η νέα πρόσκληση του EIT δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη χρηματοδοτική ευκαιρία. Είναι μια στρατηγική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στο οικοσύστημα καινοτομίας της Ευρώπης. Με έμφαση στις δεξιότητες STEM και στην ενίσχυση της συνεργασίας πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, φιλοδοξεί να διαμορφώσει το έδαφος για την επόμενη γενιά ευρωπαϊκής καινοτομίας – πιο ισχυρή, πιο αποτελεσματική και πιο ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.