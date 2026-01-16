Ευρωπαϊκό έργο DIVINE: Ο ασφαλής διαμοιρασμός δεδομένων ανοίγει νέες δυνατότητες για γεωργία και κτηνοτροφία

Η ψηφιακή μετάβαση της γεωργίας μετασχηματίζει τον τρόπο λήψης αποφάσεων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Πληροφορίες από αισθητήρες, δορυφορικά δεδομένα και συστήματα ευφυούς γεωργίας μετατρέπονται σε πρακτικές κατευθύνσεις για την καλλιέργεια, τη διαχείριση εισροών και την παρακολούθηση της παραγωγής. Η πλήρης δυναμική αυτών των τεχνολογιών αναδεικνύεται όταν τα δεδομένα μπορούν να συνδυάζονται και να διαμοιράζονται με ασφάλεια και αξιοπιστία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Σε αυτό το πεδίο παρεμβαίνει το ευρωπαϊκό έργο DIVINE (σ.σ. DemonstratIng Value of agrI data shariNg for boosting data Εconomy in agriculture), ένα έργο έρευνας και καινοτομίας που αναδεικνύει τα οφέλη του διαμοιρασμού αγροτικών δεδομένων και αναπτύσσει λύσεις για την υπέρβαση υφιστάμενων τεχνικών και οργανωτικών εμποδίων.

Το DIVINE, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 και ολοκληρώνεται στο τέλος του τρέχοντος μήνα, στοχεύει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτόμων εργαλείων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας οικονομίας δεδομένων στον αγροδιατροφικό τομέα. Όπως αναφέρει η Αν. Καθ. Ιωάννα Ρουσσάκη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συντονίστρια του έργου, η φιλοσοφία του βασίζεται σε πέντε πυλώνες:

1. τη μοντελοποίηση και διαλειτουργικότητα αγροτικών δεδομένων,

2. την ανάλυση και εξαγωγή γνώσης,

3. τη διαφανή υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων,

4. την ασφάλεια και ιχνηλασιμότητα των δεδομένων καθώς και

5. την ανάπτυξη πλαισίων διακυβέρνησης και πολιτικών για τον αποτελεσματικό διαμοιρασμό τους.

Σκοπός είναι να αποδειχθεί ότι ο ασφαλής διαμοιρασμός αγροτικών δεδομένων μπορεί να ανοίξει νέες δυνατότητες για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, από τεκμηριωμένες αποφάσεις στο χωράφι έως την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αποτελεσματικότερη χάραξη πολιτικής.

Οι παραγωγοί διατηρούν τον έλεγχο

Στο πλαίσιο του έργου έχει δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα διαμοιρασμού αγροτικών δεδομένων, όπου παραγωγοί, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς αποκτούν πρόσβαση σε τεκμηριωμένες πληροφορίες και συγκριτικές αξιολογήσεις, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα της παραγωγής. Παράλληλα, οι παραγωγοί μπορούν να διατηρούν τον έλεγχο των δεδομένων τους, γνωρίζοντας ποιος τα χρησιμοποιεί και ποιος ωφελείται από αυτά.

Πιλοτική εφαρμογή και στην Ελλάδα

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερις πιλοτικές εφαρμογές σε ευρωπαϊκές χώρες, μία από τις οποίες υλοποιείται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Δρ. Ελευθέριο Πετράκη, υπεύθυνο διαχείρισης του έργου από την εταιρεία NEUROPUBLIC, η συγκεκριμένη εφαρμογή καλύπτει 88 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 677 στρεμμάτων με ελαιώνες και αμπελώνες, όπου αξιοποιούνται δεδομένα ευφυούς γεωργίας από το σύστημα gaiasense για την παρακολούθηση εδαφοκλιματικών παραμέτρων και καλλιεργητικών πρακτικών, καθώς και για την εφαρμογή της αρχιτεκτονικής του DIVINE στην πράξη. Σε όλες τις πιλοτικές εφαρμογές, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, ώστε δεδομένα από διαφορετικές πηγές και πλατφόρμες να αξιοποιούνται χωρίς τεχνικά εμπόδια, επιτρέποντας προηγμένους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων. Κάθε πιλοτική εφαρμογή στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αξιοποιώντας τα δεδομένα για πιο βιώσιμες και αποδοτικές πρακτικές.

Το DIVINE δεν περιορίζεται στην τεχνολογική διάσταση: εστιάζει επίσης στη δημιουργία κουλτούρας εμπιστοσύνης και συνεργασίας γύρω από τα αγροτικά δεδομένα, καθώς και σε δίκαιες πρακτικές εκμετάλλευσής τους. Καθώς το έργο φτάνει στο τέλος του, οι συμμετέχοντες φορείς αποκτούν πολύτιμη εμπειρία για το πώς η τεχνολογία και η συνεργασία μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα, θέτοντας το διαμοιρασμό δεδομένων στο επίκεντρο των τεκμηριωμένων αποφάσεων που διαμορφώνουν τη σύγχρονη αγροτική παραγωγή.

Το έργο DIVINE χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon Europe» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμφωνία επιχορήγησης αρ. 101060884). Η Ελληνική συμμετοχή στο έργο περιλαμβάνει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ, ως Συντονιστή φορέα, καθώς και τη NEUROPUBLIC. Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 15 εταίροι από 8 χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες: www.divine-project.eu