Webinar ΓΕΩΤΕΕ: «Επίδειξη λειτουργίας της πλατφόρμας ΥΠΕΝ/ΑΑΔΕ για τη βεβαίωση δασικών προστίμων»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 το διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) που διοργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Επίδειξη λειτουργίας της πλατφόρμας ΥΠΕΝ/ΑΑΔΕ για τη βεβαίωση δασικών προστίμων».

Η εκδήλωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον πλήθους γεωτεχνικών, δασολόγων και στελεχών της δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο τη βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών βεβαίωσης δασικών παραβάσεων.

Κατά τη διάρκεια του webinar παρουσιάστηκαν το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής, οι βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας, καθώς και πρακτική επίδειξη της χρήσης της μέσω υποθετικού σεναρίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κατανόηση των δυνατοτήτων του συστήματος.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Μενέλαος Γαρδικιώτης, ο Ταμίας του Δ.Σ., Νικόλαος Μπόκαρης, και ο Οργανωτικός Γραμματέας του Δ.Σ., Παναγιώτης Παράσχου.

Η θεσμική εισαγωγή πραγματοποιήθηκε από τη Χαρά Ανδρικοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών ΤΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία ανέδειξε κρίσιμες πτυχές του πλαισίου εφαρμογής της πλατφόρμας.

Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση και επίδειξη της λειτουργίας της πλατφόρμας από τον Παναγιώτη Στρατή, εκπρόσωπο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, μέσα από πρακτικό παράδειγμα χρήσης.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του, προωθώντας την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.