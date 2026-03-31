Τροχαίο με νεκρό αρκουδάκι έξω από το Δροσερό Κοζάνης

Νεκρό εντοπίστηκε ένα μικρό αρκουδάκι στην περιοχή έξω από το Δροσερό του Δήμου Εορδαίας, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτυχο ζώο επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα, όμως δεν κατάφερε να περάσει απέναντι, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί θανάσιμα. Διερχόμενοι οδηγοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ενημέρωσαν άμεσα το Δασαρχείο Κοζάνης. Νωρίς το πρωί, υπάλληλοι του Δασαρχείου έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στην απομάκρυνση του νεκρού ζώου από το οδόστρωμα.

Ο πρόεδρος της κοινότητας, Στέλιος Καλόγηρος, απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η παρουσία της καφέ αρκούδας στην περιοχή είναι συχνή και έντονη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με κατοίκους, έχει ξεκινήσει και πάλι η έντονη εμφάνιση αρκούδων ακόμη και εντός του αστικού ιστού, προκαλώντας ανησυχία και φόβο. Οι διαμαρτυρίες των πολιτών είναι αυξανόμενες, καθώς ζητούν άμεσα μέτρα για την ασφάλειά τους. Μάλιστα, μόλις πριν από λίγες ημέρες, οικογένεια αρκούδων εμφανίστηκε και στην περιοχή της Αναρράχη, ενισχύοντας την ανησυχία για τη συχνότητα και την εγγύτητα των εμφανίσεων κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Όπως επισημαίνεται, απαιτείται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια θανατηφόρα περιστατικά τόσο για τα ζώα όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς.

