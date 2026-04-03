Βραδιές εξερεύνησης στη Νέα Αγαθούπολη

Eνα νέο και πρωτότυπο πρόγραμμα νυχτερινής ξενάγησης προσφέρει στο κοινό η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας – Παράρτημα Χαλάστρας (ΟΦΥΠΕΚΑ). Μετά την επιτυχημένη πιλοτική νυχτερινή ξενάγηση που πραγματοποιήθηκε στον υγρότοπο της Νέας Αγαθούπολης τον Νοέμβριο του 2025, και έπειτα από πολλά αιτήματα επισκεπτών, η Μονάδα Διαχείρισης δίνει πλέον τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ζητήσουν μία δωρεάν ξενάγηση για τον σύλλογο, την ομάδα ή την παρέα τους.

Η ξενάγηση ξεκινά με απογευματινή ορνιθοπαρατήρηση και περίπατο για αναγνώριση χλωρίδας και πανίδας, στη διάρκεια μιας πεζοπορίας περίπου 40 λεπτών μέσα στον υγρότοπο. Μεταξύ των ζώων που απαντούν στον υγρότοπο της Νέας Αγαθούπολης είναι και το τσακάλι, οι αριθμοί του οποίου έχουν αυξηθεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις συνήθειες αυτού του ξεχωριστού ζώους, το οποίο -όπως και άλλα άγρια είδη- έχει περιβληθεί συχνά με μύθους που το αδικούν.

Μετά το σούρουπο, η εξερεύνηση συνεχίζεται με νυχτερινή ξενάγηση, η οποία θα περιλαμβάνει ακουστική παρατήρηση. Με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού, οι συμμετέχοντες θα αναζητήσουν βιοδηλωτικά ίχνη ζώων, θα ακούσουν πουλιά και έντομα, καθώς και τσακάλια να υλακτούν στο σκοτάδι. Η δράση ξεκινά λίγο πριν τη δύση του ηλίου και ολοκληρώνεται 2-3 ώρες αργότερα, με τις ακριβείς ώρες διαφέρουν ανάλογα με την εποχή. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και αφορά γκρουπ έως είκοσι ατόμων. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 2310 794811 Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας (Παράρτημα Χαλάστρας).

ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός του είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αιχμή τις βιώσιμες πρακτικές, για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.