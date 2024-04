9ο Φόρουμ των Δελφών: Κορυφαίοι ομιλητές, καίριες παρεμβάσεις

Ο παλμός της οικονομικής και πολιτικής ζωής του τόπου χτύπησε για άλλη μια χρονιά στους Δελφούς, όπου από τις 10 έως τις 13 Απριλίου το 9ο Delphi Economic Forum συγκέντρωσε την αφρόκρεμα της εγχώριας και διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας. Κάτω από τον εύγλωττο κεντρικό τίτλο «Η Μεγάλη Μετάβαση», το φόρουμ αποτύπωσε όλες τις νέες τάσεις, αλλά και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η παγκόσμια κοινότητα, μέσα από πλήθος εκδηλώσεων και events.

Στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας η Πειραιώς

Μία από αυτές, το «Forging a Society of Equal Opportunities» (σ.σ. «Δημιουργώντας μια κοινωνία ίσων ευκαιριών») της Τράπεζας Πειραιώς ανέδειξε τα εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν στον δρόμο προς μια κοινωνία ίσων ευκαιριών για όλους και όλες. Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, συμμετείχε στη συζήτηση της θεματικής ενότητας που ήταν αφιερωμένη στο ζήτημα της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των νέων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

Όπως επεσήμανε, η Τράπεζα Πειραιώς έχει στρατηγικά επιλέξει να διατηρήσει εκτεταμένη παρουσία και δραστηριότητα στην ελληνική περιφέρεια, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες και τις επιδιώξεις των τοπικών κοινωνιών και λειτουργεί με στόχο να υποστηρίζει τις δημιουργικές τους δυνάμεις, την αξιοποίηση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων, την ανάπτυξή τους σε βιώσιμη κατεύθυνση και την αύξηση της συμβολής τους στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να διευρύνει την κοινωνική της παρουσία και να εμπλουτίζει τις δράσεις της, επιδιώκοντας να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και να δημιουργεί θετικό αποτύπωμα, επιστρέφοντας με απτά οφέλη για την κοινωνία, μέρος της αξίας που δημιουργεί.

Μέσω μαγνητοσκοπημένων βίντεο, τα δικά τους μηνύματα έστειλαν άνθρωποι που συμμετείχαν σε δράσεις, όπως το Women in Agriculture και το SKILLS 4 ALL. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Παρέσσα Σιδηροπούλου από τα Γιαννιτσά, «με τα εφόδια που απέκτησα συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Women in Agriculture, με την υποστήριξη και την ενθάρρυνση που έλαβα, τις καινοτόμες ιδέες που άκουσα, όπως η ψηφιοποίηση του αγρού, μου άνοιξαν νέοι ορίζοντες».

Μονόδρομος η στήριξη των ΜμΕ

Μένοντας στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, οι εσωτερικές και διεθνείς τραπεζικές εξελίξεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η δημιουργία ενός νέου ενισχυμένου τραπεζικού πυλώνα ήταν τα βασικά ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε η Ελένη Βρεττού, διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank. Αναφορικά με την επιδιωκόμενη συνένωση της τράπεζας με την Παγκρήτια, η κα Βρεττού σημείωσε πως «έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και είμαστε σε τελική φάση υλοποίησης για τον 5ο τραπεζικό πυλώνα, που στόχο έχει τον σχηματισμό μιας νέας, ισχυρής και ευέλικτης τράπεζας, με πανελλαδική παρουσία και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση».

Η CEO της Attica Bank έθιξε, επίσης, το ζήτημα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και, εστιάζοντας στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον και ανάγκες χρηματοδότησης, έκανε ξεχωριστή αναφορά στην αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, τις ΑΠΕ, τη μεταποίηση, τις υποδομές και την ψηφιοποίηση.

Με υψηλές ταχύτητες η ενεργειακή μετάβαση

Τις ραγδαίες εξελίξεις στο πεδίο της ενεργειακής μετάβασης προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτύπωσε η στρογγυλή τράπεζα, με τίτλο «Energy Security in the course to net zero», που συντόνισε ο Κώστας Μητρόπουλος, Chair, Investment Committee LATSCO Family Office.

Ομιλητές ήταν, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Τσάφος, επικεφαλής ενεργειακός σύμβουλος του πρωθυπουργού, ο Ιωάννης Καρύδας, CEO, Renewables and Energy Storage, Copelouzos Group, και o Αριστοτέλης Χαντάβας, CEO, Principia, Greece.

Ο κ. Τσάφος σημείωσε ότι «η ενεργειακή μετάβαση συμβαίνει ήδη», εξηγώντας ότι «η χώρα μας από το 2005 έχει μειώσει κατά 87% την παραγωγή λιγνίτη και από το 2019 έχει αυξήσει κατά 50% την παραγωγή ενέργειας που προέρχεται από τον ήλιο και τον αέρα».

Ο κ. Καρύδας τόνισε ότι «πέραν της διεύρυνσης και της διείσδυσης των ΑΠΕ, χρειαζόμαστε τα δίκτυα για να βελτιώσουμε τη μεταφορά ενέργειας» και ανέδειξε την έλλειψη διαθέσιμης γης ως ένα βασικό πρόβλημα για τον κλάδο. Ειδικά για τη χώρα μας, σημείωσε ότι βρίσκεται σε προνομιακή θέση, καθώς έχει ήλιο, αέρα και βρίσκεται κοντά στην Αίγυπτο, η οποία ικανοποιεί τα ίδια κριτήρια και, παράλληλα, έχει διάθεση να εξάγει πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Θησαυρός το ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας

Το μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας που έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό της, όπως το προσλαμβάνουν εταιρείες που έχουν ήδη επενδύσει στην Ελλάδα, προβλήθηκε στη συζήτηση, με θέμα «Γιατί να επενδύσουμε στην Ελλάδα: Αξιοποίηση του άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας – Εγγύηση στον δρόμο προς την επιχειρηματική επιτυχία», την οποία διοργάνωσε η Enterprise Greece.

Η Γ.Γ. ΔΟΣ και Εξωστρέφειας και πρόεδρος της Enterprise Greece, Μάιρα Μυρογιάννη, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα, η οποία έχοντας εξέλθει από την κρίση, παρουσιάζει πλέον τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Τόνισε, επίσης, τη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, ειδικά για εταιρείες που αναζητούν εξειδικευμένο και μορφωμένο εργατικό δυναμικό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Μαρίνος Γιαννόπουλος, τόνισε ότι το ανθρώπινο ταλέντο της χώρας μας αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τους ξένους επενδυτές, λόγω της έμφασης που αποδίδουν οι Έλληνες στην εκπαίδευση και, μάλιστα, σε πεδία STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και την πολυγλωσσική επάρκειά του.

Κομβικός ο ρόλος της καινοτομίας

Τον κρίσιμο ρόλο της καινοτομίας, της τεχνολογίας και των συμπράξεων για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, επεσήμανε ο Παντελής Τζωρτζάκης, αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB στο πλαίσιο των τοποθετήσεών του. Αναφέρθηκε, επίσης, στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας και στον ρόλο που θα διαδραματίσει η καινοτομία στην ενδυνάμωση της αμυντικής τεχνολογίας στη χώρα μας.

Στη θεματική συζήτηση με θέμα «ΜμΕ στην Ελλάδα, καινοτομία και πρόσβαση σε κεφάλαια», ο κ. Τζωρτζάκης τόνισε τη σημασία δημιουργίας ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που θα παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες, θα είναι transformative, θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία και θα μπορούν να προσελκύσουν κεφάλαια από το εξωτερικό.

Η Biosolids κάνει πράξη την Κυκλική Οικονομία

Η Κυκλική Οικονομία βρέθηκε στο επίκεντρο του πάνελ «Circular Economy: Confronting the Roadblocks to a Sustainable Future», στο οποίο συμμετείχε ο διευθύνων σύμβουλος της Biosolids SA, Αθανάσιος Σαββάκης.

Ο κ. Σαββάκης αναφέρθηκε στη νέα αντίληψη της εταιρείας που εκφράζεται συνοπτικά με το μότο From Waste to Soil και παρουσίασε το ταξίδι της πρώτης ύλης (αστικό οργανικό απόβλητο για κάποιους) από την πόλη μέχρι το χωράφι. Ο κ. Σαββάκης ανέλυσε στους παρευρισκόμενους τα απτά αποτελέσματα του πρότζεκτ της Biosolids που «τρέχει» εδώ και μια δεκαετία: Από τα απόβλητα έχει παραχθεί υψηλής ποιότητας κομπόστ, που συμβάλλει ενεργά στην καλή σύνθεση/σύσταση του εδάφους, τη θρεπτική επάρκεια των καλλιεργειών, αλλά και στην υγιή ισορροπία της ριζόσφαιρας. Πρόσφατα, δε, παραδόθηκε και το πρώτο κομπόστ από τον «καφέ κάδο» των δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για την αξιοποίηση ολόκληρου του φάσματος της καινοτομίας και ιδιαίτερα στην ανάγκη ανανέωσης και προσαρμογής των ρυθμιστικών προσεγγίσεων, ώστε να μπορούν να διευκολύνουν την καινοτομία αιχμής και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, εστίασε η εκδήλωση «Διάλογος των Δελφών: Χαρτογραφώντας την καινοτομία και τη νομοθεσία για τον 21ο αιώνα», που διοργάνωσε το εκπαιδευτικό ίδρυμα Tholos Foundation σε συνεργασία με την JTI, Χρυσό Χορηγό του Φόρουμ των Δελφών.

Εκπροσωπώντας την JTI, ο Vice-President, Fiscal Affairs and Anti-illicit trade, Ramunas Macius, τόνισε ότι η εταιρεία «επενδύει σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους στην καινοτομία και την αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου για νέα προϊόντα με θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές και την κοινωνία, με στόχο τη βιωσιμότητα».

Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τον αγροτικό τομέα

Τέλος, τoυς κινδύνους που απειλούν τον αγροδιατροφικό τομέα τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως ανέδειξε ειδική θεματική εκδήλωση όπου συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Δρ Αθανάσιος Γκέρτσης, καθηγητής Αγρονομίας στο Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, o Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, γεν. διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, ο Πάνος Τουρναβίτης, διευθύνων σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας και ο Ανδρέας Δημητρίου, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Πίνδος».

Ο Δρ Γκέρτσης έκανε ειδική αναφορά στη γεωργία ακριβείας ως μια «στρατηγική διαχείρισης» και υπογράμμισε ότι οι πολιτικές πρέπει να είναι «κυκλικές, ολιστικές και συνεργατικές».

Χαρακτήρισε, επίσης, «μεγάλο όπλο» την τεχνολογία με αξιόπιστα δεδομένα, πρότεινε τη δημιουργία «μικρών και ευέλικτων σχημάτων», ενώ μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας «κέντρων αγροτικών εφαρμογών» στη χώρα μας, ώστε οι παραγωγοί να λαμβάνουν υπεύθυνη ενημέρωση και συμβουλευτική.

Ο Ιωάννης Καλλιάς, διευθύνων σύμβουλος της TUV AUSTRIA Hellas παρευρέθηκε σε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με τίτλο «Empowering the Future Workforce and the Importance of Vocational Training».

O Νίκος Κυριακίδης, Government Affairs Manager, South Europe, Yara International, συμμετείχε στο πάνελ Greece Beyond the Field – Cultivating the Righ Skills for the Modern Farmer.