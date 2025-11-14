Αλέξης Χαρίτσης: «Μνημόνιο διαρκείας για τους πραγματικούς αγρότες» από την κυβέρνηση

“Αν μου ζητούσε κάποιος να περιγράψω σε μία φράση την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα σήμερα, μετά από 6 και πλέον χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη, θα έλεγα: ένα μνημόνιο διαρκείας για τους πραγματικούς αγρότες κι ένα σκάνδαλο μεγατόνων για την κυβέρνηση και τους κομματάρχες της”. Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής Μεσσηνίας, Αλέξης Χαρίτσης, στην τοποθέτησή του στη Βουλή για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς (Α΄ 183) και συναφείς διατάξεις”, τόνισε ότι “ο αγροτικός κόσμος σήμερα υφίσταται ένα ιδιότυπο μνημόνιο. Δηλαδή υφίσταται όλες τις οικονομικές συνέπειες ενός καθεστώτος λιτότητας και στραγγαλισμού”.

Ανέδειξε τις τεράστιες καθυστερήσεις στις πληρωμές: “ποσά που ξεπερνούν τα 750 εκατομμύρια ευρώ μόνο για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, συνολικά πάνω από 1 δισ. ευρώ”, και επισήμανε ότι “αν, πότε και ποιες πληρωμές θα γίνουν δεν ξέρει κανένας. Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει”.

Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι ο αγροτικός κόσμος βιώνει ένα καθεστώς “οικονομικής ασφυξίας, διοικητικής διάλυσης και ηθικής απαξίωσης”, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι “αναπαράγει στον αγροτικό τομέα ό,τι έκανε στο κράτος και στην οικονομία συνολικά: έστησε έναν πελατειακό μηχανισμό γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετατρέποντάς τον σε κομματικό ταμείο”.

“Το σκάνδαλο δεν είναι παθογένεια δεκαετιών. Είναι καθρέφτης του κράτους της ΝΔ”, υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στις ευθύνες της κυβέρνησης, τόνισε: “Με τον μισό κόπο από αυτόν που καταβάλατε για τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαχείριση του αγροτικού τομέα θα ήταν σαφώς αποτελεσματικότερη”.

Και συμπλήρωσε: “Στην Εξεταστική Επιτροπή επιβεβαιώνεται σταθερά ότι το σύστημα διαπλοκής βρισκόταν σε πλήρη γνώση του Μαξίμου. Όλοι γνώριζαν. Γνώριζαν ότι υπήρχαν βοσκοτόπια χωρίς ζώα, γνώριζαν για πληρωμές χωρίς ελέγχους, για τις διαφορετικές εγκυκλίους, για τις καρατομήσεις προέδρων και τις διώξεις σε δημοσίους υπαλλήλους που προσπαθούσαν να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον”.

Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε: “Κάθε καθυστέρηση στις πληρωμές των επιδοτήσεων σημαίνει ότι χάνουμε ευρωπαϊκό χρήμα και πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός, οι Έλληνες φορολογούμενοι. Προσθέστε, λοιπόν, στα 150 εκ. ευρώ τα 415 εκ. ευρώ από τα πρόστιμα συν όσα θα προστίθενται από τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις και ορίστε ο λογαριασμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη!”.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε: “Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τη δομή της εξουσίας Μητσοτάκη, μια πυραμίδα διαφθοράς. Το κράτος-ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το πραγματικό αποτύπωμα της Δεξιάς στον τρόπο που ασκεί την εξουσία: ένα κράτος που λειτουργεί προς όφελος λίγων, εις βάρος των παραγωγών, της υπαίθρου και της κοινωνίας”.

Και κατέληξε: “Κι αυτό με έναν τρόπο σταματάει: Με μέτωπο και ενότητα. Όχι μόνο για να έρθει η ανατροπή. Η ανατροπή είναι η προϋπόθεση για να έρθει η εναλλακτική.

Γιατί υπάρχει ο άλλος δρόμος. Ο δρόμος της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, ο δρόμος του σπασίματος των καρτέλ υπέρ της κοινωνίας, ο δρόμος της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κλιματικής δικαιοσύνης, ο δρόμος της ενεργειακής επάρκειας με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, ο δρόμος της δίκαιης ανάπτυξης και όχι της ανάπτυξης των λίγων και ισχυρών, ο δρόμος της δικαιοσύνης και της δικαίωσης για τους ανθρώπους του μόχθου, για τους ανθρώπους της παραγωγής”.