Σήμερα 11/11, το πανελλαδικό αγροτοκτηνοτροφικό συλλαλητήριο στην Αθήνα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν σήμερα στις 12 το μεσημέρι έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της χώρας.

Το πανελλαδικό αγροτοκτηνοτροφικό συλλαλητήριο διοργανώνεται με την υποστήριξη της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), με στόχο να αναδειχθούν τα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και να διεκδικηθούν άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συλλαλητηρίου όπως έχει ανακοινωθεί έχει ως εξής:

09:00 – 11:00: Προσυγκέντρωση και αποβίβαση αγροτών στην Πλατεία Καραϊσκάκη.

12:00: Παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΑΑΤ (Αχαρνών 2).

14:00: Παράδοση ψηφίσματος στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης από τη Συντονιστική Επιτροπή.

14:30: Παράδοση ψηφίσματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

15:00: Παράδοση ψηφίσματος στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

16:00 – 18:00: Αποχώρηση και επιβίβαση αγροτών από την Πλατεία Καραϊσκάκη.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι οριζόντια και επικεντρώνονται αυτήν την περίοδο στα ακόλουθα ζητήματα:

-στις μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές και στις αποζημιώσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα στην άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και

-στην εξάπλωση της ευλογιάς πλήττει τον πυρήνα της κτηνοτροφίας και όσους εξαρτώνται από αυτήν (παραγωγή ζωοτροφών, παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων).

«Η γεωργική παραγωγή, δεν μπορεί να περιμένει» αυτό είναι το βασικό μήνυμα, το οποίο πρέπει να επικοινωνηθεί προς τους ιθύνοντες και να λάβουν άμεσα μέτρα και πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της συνέχισης γεωργικής παραγωγής και του αγροτικού εισοδήματος» επισημαίνουν οι διοργανωτές του αγροκτηνοτροφικού συλλαλητηρίου.