Ημαθία: Συνέλευση αγροτών στο Μακροχώρι για συντονισμό κινητοποιήσεων

To ζήτημα της καθυστέρησης των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ και ο συντονισμός για επικείμενες κινητοποιήσεις θα βρεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της κοινής γενικής συνέλευσης του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας και του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 18:00, στην αίθουσα του πρώην Δημαρχείου Αποστόλου Παύλου στο Μακροχώρι.

«Η πρόσκληση για συμμετοχή στη συνέλευση απευθύνεται όχι μόνο στα μέλη των δύο συλλόγων αλλά και σε όλους τους αγρότες της περιοχής, με στόχο την ενημέρωση και τον κοινό συντονισμό δράσης για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο» αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται:

– Η μεγάλη καθυστέρηση των προκαταβολών από τον ΕΛΓΑ

– Οι αποζημιώσεις

-Οι ενισχύσεις και οι επιδοτήσεις

– Οι επικείμενες κινητοποιήσεις

Όπως τονίζουν οι πρόεδροι των συλλόγων, Αναστάσιος Χαλκίδης (Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας) και Γεώργιος Γαλανομάτης (Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας), η συμμετοχή όλων θεωρείται απαραίτητη για τη συλλογική διεκδίκηση και την επιτυχία των σκοπών της συγκέντρωσης.