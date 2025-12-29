Ξεκινά η κατασκευή νέας γέφυρας στον Πισσώνα Ευβοίας

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή γέφυρας επί της επαρχιακής οδού 12 μετά τον Πισσώνα», προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ξεκινούν άμεσα οι εργασίες που περιλαμβάνουν την καθαίρεση και ανακατασκευή της υφιστάμενης γέφυρας επί της ΕΟ Πισσώνα – Πούρνου – Μίστρου, η οποία βρίσκεται ανατολικά του οικισμoύ του Πισσώνα με κατεύθυνση προς Πούρνο και διασχίζει τον Λήλαντα ποταμό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα σύγχρονη γέφυρα, που θα κατασκευαστεί, θα έχει ελεύθερο άνοιγμα 31 μ., ύψος 4,50 μ. και πλάτος 13,00 μ., με ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα 9,00 μ. και δύο εκατέρωθεν πεζοδρόμια, πλάτους 2,00 μ. έκαστο. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες προστασίας των πρανών του ποταμού στη θέση της διατομής της νέας γέφυρας, ενώ παράλληλα θα υπερτριπλασιασθεί η υδραυλική της παροχή. Λόγω της έναρξης των εργασιών από τις 18/12, τέθηκαν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εργοταξιακού χαρακτήρα, οι οποίες περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό τμήματος μήκους 700 μ. της ανωτέρω επαρχιακής οδού. Η διερχόμενη κυκλοφορία θα διενεργείται μέσω της δημοτικής οδού Πισσώνα – Αμφιθέας, διαμέσου του οικισμού Πούρνου και της νέας γέφυρας Πούρνου.

«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει μεριμνήσει για την τοποθέτηση της απαιτούμενης σήμανσης και των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και η άρτια εκτέλεση του έργου. Παρακαλούνται οι οδηγοί για την αυξημένη προσοχή τους και την τήρηση των ορίων ταχύτητας και των οδηγιών της τοποθετημένης σήμανσης για όσο διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η περιφέρεια.