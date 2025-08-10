Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για μετεγκατάσταση σε δήμους του Έβρου

Σε εφαρμογή τέθηκε πρόσφατα το πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, που θα τρέξει η κυβέρνηση στους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, Ανάπτυξης, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς, και Εσωτερικών, Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων ξεκίνησε την Πέμπτη 31 Ιουλίου.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας https://relocation.vouchers.gov.gr/. Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επιχορηγεί το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, που απευθύνεται σε μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά για τη μόνιμη μετεγκατάστασή τους στον Έβρο. Η ρύθμιση εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο για τη δημογραφική ενίσχυση, την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση του νομού.

Ενίσχυση έως 10.000 ευρώ

Το μέτρο, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αφορά έως 1.000 πολίτες που θα εγκατασταθούν στον Έβρο και προβλέπει οικονομική ενίσχυση στους ωφελούμενους έως 10.000 ευρώ με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μετά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, θα εξεταστεί η επέκτασή του και σε άλλες απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές με βάση την αξιολόγηση δημογραφικών και γεωγραφικών προϋποθέσεων.

Πιο αναλυτικά, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για τους ωφελούμενους ορίζεται στα 10.000 ευρώ, εφόσον εγκατασταθούν σε οικισμό με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και στα 6.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση σε οικισμό με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων, προσαυξανόμενη αντίστοιχα κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού και μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000 ευρώ. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Ως δήμοι μετεγκατάστασης ορίζονται o Δήμος Σουφλίου με τις δημοτικές ενότητες Ορφέα, Σουφλίου και Τυχερού, ο Δήμος Διδυμοτείχου με τις δημοτικές ενότητες Διδυμοτείχου και Μεταξάδων και ο Δήμος Ορεστιάδας με τις δημοτικές ενότητες Ορεστιάδας, Βύσσας, Τριγώνου και Κυπρίνου. Οι παραπάνω δήμοι υπάγονται στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

«Τα συναρμόδια υπουργεία αποτυπώνουν την κυβερνητική στόχευση και εργάζονται στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να διαμορφώσουν ολοκληρωμένα προγράμματα κινητροδότησης για τη μετεγκατάσταση σε περιοχές της χώρας που απειλούνται από δημογραφική συρρίκνωση. Η πρώτη εφαρμογή αφορά τον Έβρο, με σκοπό την επέκταση του προγράμματος και σε άλλες περιφερειακές ενότητες που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Με αφορμή την έναρξη των αιτήσεων για το κίνητρο εγκατάστασης στον Έβρο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Στον πυρήνα της συνεχούς διαβούλευσης της κυβέρνησης με τους τοπικούς και παραγωγικούς φορείς στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη βρίσκεται το δημογραφικό ζήτημα. Ένα ζήτημα, το οποίο δεν εστιάζεται μόνο σε επίπεδο δήμου και περιφερειακής ενότητας, αλλά συνδέεται με τις κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες όλης της επικράτειας.

Για την ανάσχεση της δημογραφικής συρρίκνωσης των απομακρυσμένων περιοχών εγκαινιάζεται με απαρχή την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε νοικοκυριά που θα μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους στους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας. Στόχος να ξαναγίνουν τα χωριά του Έβρου ο τόπος εγκατάστασης για νέες οικογένειες και ανθρώπους που θέλουν να χτίσουν τη ζωή τους εκεί».