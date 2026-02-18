Ξεκινούν οι πληρωμές αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ – Τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα

Ξεκινούν – σύμφωνα με το ρεπορτάζ – από την ερχόμενη εβδομάδα οι πληρωμές αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες του ypaithros.gr από στελέχη του Οργανισμού, το πλάνο προβλέπει επίσης πιστώσεις τον Μάρτιο αλλά και κάποιων εκκρεμοτήτων μέσα στον Απρίλιο.

Ειδικότερα, μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αποζημιώσεις που αφορούν ζημιές πέραν των παγετών.

Στις αρχές Μαρτίου προγραμματίζεται η πληρωμή παραγωγών που δεν είχαν λάβει την προκαταβολή του 75% για ζημιές από παγετό και χαλαζόπτωση.

Τέλος, μέσα στον Απρίλιο, προβλέπεται να καταβληθεί και το υπόλοιπο 25% σε όσους είχαν ήδη εισπράξει την προκαταβολή.