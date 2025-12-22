Εγκρίθηκε πληρωμή για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο ύψους 34,35 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλία και Στερεά από τον ΕΛΓΑ

Δρομολογήθηκε για αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, η καταβολή αποζημιώσεων που φτάνουν έως το 60% του τελικού πορίσματος για το σύνολο των κατηγοριών ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο, οι οποίες προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias τον Σεπτέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με την απόφαση επιχορήγησης, εγκρίνεται η μεταφορά ποσού ύψους 34,35 εκατ. ευρώ προς τον ΕΛΓΑ, μέσω πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΤ. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στην εφαρμογή της απόφασης 215040/10-12-2025 του Αναπληρωτή Υπουργού, που αφορά την κατανομή πόρων του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου.

