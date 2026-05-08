ΥΠΑΑΤ: Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του αφθώδoυς πυρετού
Σε συνέχεια προσφάτων δημοσιευμάτων για πιθανό σενάριο εμβολιασμού κατά του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει για τα ακόλουθα:
- Σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο (Καν. 687/2020), η θανάτωση των θετικών εκτροφών παραμένει υποχρεωτική ως μέθοδος εκρίζωσης του πολύ μεταδοτικού αυτού νοσήματος.
- Τα εμβόλια αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποτροπή μόλυνσης των ζώων και την περαιτέρω μετάδοση του ιού.
- Με τον εμβολιασμό, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την εκρίζωση του νοσήματος (θανάτωση των θετικών εκτροφών, περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων, υγειονομική ταφή, καθαρισμοί-απολυμάνσεις, ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, συστηματική επιτήρηση στις Ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης, δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις κλπ.).
- Για τη λήψη απόφασης εφαρμογής ενός προγράμματος εμβολιασμού των ευαίσθητων, στον αφθώδη πυρετό, ζώων συνεκτιμώνται τα επιδημιολογικά δεδομένα καθώς και οι κίνδυνοι περαιτέρω εξάπλωσης του νοσήματος, σε συνάρτηση με τις αρνητικές επιπτώσεις που απορρέουν από την μακροχρόνια υποβάθμιση του υγειονομικού καθεστώτος της χώρας, λόγω εμβολιασμού.
- Η υφιστάμενη κατάσταση είναι υπό διαρκή αξιολόγηση προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής εμβολιαστικού πλάνου, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο. Για τον σκοπό αυτό, βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές καθώς και με την επιστημονική κοινότητα.