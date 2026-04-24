Aνοίγουν τα μεγάλα τυροκομεία της Λέσβου

Ανοίγουν από σήμερα Παρασκευή (24/04) τα μεγάλα τυροκομεία της Λέσβου. Στην απόφαση αυτή προέβη ο Σύλλογος Τυροπαραγωγών Λέσβου μετά τη διαβεβαίωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι εκπονείται σχέδιο διακίνησης των ώριμων τυριών υπό αυστηρές προϋποθέσεις βιοασφάλειας λόγω του αφθώδους πυρετού.

Στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Τυροπαραγωγών Λέσβου αναφέρει τα ακόλουθα: «Κατόπιν της διαβεβαίωσης από πλευράς του Υπουργείου σχετικά με το άνοιγμα του λιμανιού για την αποστολή των ώριμων τυροκομικών προϊόντων, ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους ότι τα τυροκομεία θα προχωρήσουν κανονικά στην παραλαβή γάλακτος από αύριο. Παραμένουμε εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων του αρμόδιου Υφυπουργού, ενόψει της επικείμενης επίσκεψής του».

