Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενισχύει τις Περιφέρειες στη μάχη κατά της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα. Συγκεκριμένα, οι 153 κτηνίατροι και κτηνιατρικό προσωπικό (81 κτηνίατροι και 72 λοιπά επιστημονικά στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ), θα βρεθούν στο πεδίο, συμβάλλοντας το έργο των Περιφερειών.

Αυτό ανακοίνωσαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας και ο ΓΓ Σπύρος Πρωτοψάλτης, στη σύσκεψη που έγινε στην Περιφέρεια Λαρίσης και στην οποία μετείχαν ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ταυτόχρονα, όπως ανακοινώθηκε σε 17 σημεία ελέγχου θα γίνονται απολυμάνσεις από τη Δευτέρα σε όλη τη Θεσσαλία.

Στη σύσκεψη εξετάσθηκαν τα έκτακτα μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν στη Θεσσαλία και στις πληγείσες περιοχές της χώρας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα.

Όπως ανακοινώθηκε 153 κτηνίατροι και κτηνιατρικό προσωπικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευομένων από αυτό Οργανισμούς, θα κινητοποιηθούν άμεσα στις Περιφέρειες που πλήττονται (υποστηρίζοντας το έργο των αρμόδιων ΔΑΟΚ), προκειμένου να συμβάλουν στους ελέγχους, στην επιτήρηση των ζώων και στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης. Παράλληλα, από τη Δευτέρα τίθενται σε λειτουργία 17 απολυμαντικοί σταθμοί (μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πέντε), σε κομβικά σημεία οδικών αξόνων της Θεσσαλίας, ενισχύοντας σημαντικά την άμυνα απέναντι στη διασπορά της νόσου.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας δήλωσε:

«Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά που πλήττει την αιγοπροβατοτροφία. Η ενίσχυση με περισσότερους από 150 κτηνιάτρους και στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και η δημιουργία 17 απολυμαντικών σταθμών θα συμβάλουν καθοριστικά στη σταθεροποίηση της κατάστασης, με την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων και τη στήριξη της αστυνομίας στους ελέγχους».

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης επισήμανε:

«Δίνουμε τη μάχη για να σταματήσουμε την ευλογιά εδώ και τώρα. Με ενισχυμένους ελέγχους, κινητοποίηση επιπλέον κτηνιάτρων και τη συνεργασία όλων των φορέων, θωρακίζουμε την κτηνοτροφία μας, προστατεύουμε το εισόδημα των παραγωγών. Δεν θα αφήσουμε τη νόσο να απειλήσει την παραγωγή και την οικονομία της υπαίθρου μας».

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Είμαστε σε πόλεμο. Μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πέντε απολυμαντικοί σταθμοί από τη Δευτέρα θα φτάσουμε στους δεκαεπτά, ώστε να θωρακίσουμε την κτηνοτροφία μας και να προστατεύσουμε το εισόδημα των παραγωγών».

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε απολυμαντικό σταθμό στο Μακρυχώρι. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση, σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και όλους τους αρμόδιους φορείς, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και ελέγχου, με στόχο την άμεση μείωση της διασποράς της νόσου, την προστασία της ζωικής παραγωγής και της αγροτικής οικονομίας. Ανάλογο σχέδιο κατά της ευλογιάς εφαρμόζεται σε όλες τις Περιφέρειες που πλήττονται από τη ζωονόσο.