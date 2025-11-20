Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης: Διεθνές Συνέδριο Ζυθοποίησης στην Κομοτηνή από 21 έως 23 Νοεμβρίου

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης ανακοινώνει τη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Ζυθοποίησης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Σωματείου Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών Ελλάδος (ΣΜΑΖΕ).

Το συνέδριο, στο πλαίσιο του θεσμού Independent Craft Brewers Roundtable (ICBR), διοργανώνεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις του κλάδου της ανεξάρτητης ζυθοποιίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η φετινή συμμετοχή αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 άτομα, Ζυθοποιών και παραγόντων της ανεξάρτητης Ζυθοποιίας από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Ρουμανία, την Αλβανία, τη Βουλγαρία και λοιπές χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Σκοπός και Θεματολογία του Συνεδρίου

Κεντρικός στόχος του ICBR είναι η ενίσχυση, εκπροσώπηση και προώθηση των συμφερόντων των ανεξάρτητων ζυθοποιών, καθώς και η παροχή θεσμικού πλαισίου διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των μελών της διεθνούς ζυθοποιητικής κοινότητας. Το συνέδριο προσφέρει πλατφόρμα ουσιαστικής ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλήνων και ξένων ζυθοποιών, καθώς και δυνατότητα δικτύωσης με κορυφαίους εκπροσώπους και προμηθευτές του κλάδου.

Η Κομοτηνή ως Στρατηγικός Κόμβος

Η Κομοτηνή επιλέχθηκε εκ νέου ως τόπος διεξαγωγής λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης της στο κέντρο των Βαλκανίων, αλλά και λόγω των σύγχρονων και τεχνολογικά προηγμένων εγκαταστάσεων της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης. Η εταιρεία διατηρεί εκτεταμένες συνεργασίες με διεθνή ερευνητικά κέντρα και επιστημονικά ινστιτούτα, καθιστώντας την κατάλληλο φορέα για τη φιλοξενία εκπαιδευτικών και επαγγελματικών διοργανώσεων υψηλού επιπέδου.

Ο Ρόλος του ΣΜΑΖΕ

Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό τη σκέπη του Σωματείου Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών Ελλάδος (ΣΜΑΖΕ), το οποίο ιδρύθηκε το 2003 και σήμερα αριθμεί 36 ενεργά μέλη, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί το προσεχές διάστημα. Από την ίδρυσή του έως σήμερα, ο ΣΜΑΖΕ έχει συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση θεσμικών πρωτοβουλιών και ρυθμιστικών παρεμβάσεων σε φορολογικά, περιβαλλοντικά και κλαδικά ζητήματα.

Αποστολή του ΣΜΑΖΕ αποτελεί η εκπροσώπηση και προστασία του κλάδου της ανεξάρτητης μικροζυθοποιίας, η ενίσχυση της ποιότητας της ελληνικής μπύρας, καθώς και η υποστήριξη των μελών του μέσω εκπαιδευτικών δράσεων, τεχνικής καθοδήγησης, χημικών αναλύσεων και εξειδικευμένων υπηρεσιών.