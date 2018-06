Για πληροφορίες σχετικά: Με τον προσδιορισμό κανναβινοειδών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρα Άγγελο Τσακιράκη ή τη Δρα Αικατερίνη Τερμεντζή (Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων) στο 210 8180 357 ή στο 8180319 αντίστοιχα.

Με τον έλεγχο υπολειμμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρα Χρήστο Αναγνωστόπουλο (Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων) στο 210 8180364.

2Nahtigal I et al., The pharmacological properties of cannabis. Journal of Pain Management, 2016, 9: 481-491.