31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών «Ρίζες στο Μέλλον»: Στρατηγική ανανέωσης γενεών και μετάβασης σε μια ανθεκτική ύπαιθρο

Με σημείο αναφοράς την ανανέωση των γενεών στην ύπαιθρο, η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) πραγματοποίησε το ετήσιο συνέδριό της στην πόλη των Ιωαννίνων, από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών και τον Συνεταιρισμό «Πίνδος».

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση των νέων αγροτών στην ύπαιθρο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, καθώς και τη στρατηγική για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Να σημειωθεί ότι κατά την έναρξη της διοργάνωσης διαβάστηκε επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, στην οποία τονιζόταν ιδιαίτερα ο ρόλος των νέων αγροτών στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Στον χαιρετισμό του, ο Νίκος Παυλονάσιος, πρόεδρος της ΠΕΝΑ, ανέφερε ότι ο τίτλος του συνεδρίου, «Ρίζες στο Μέλλον», αποτελεί φράση που «αντικατοπτρίζει την ουσία της προσπάθειάς μας να διατηρήσουμε ζωντανή και δυνατή την κληρονομιά μας, με προοπτική καινοτομίας, εξέλιξης και προσαρμογής στις προκλήσεις του μέλλοντος». Υποστήριξε, επίσης, ότι «παρά τις αντίξοες συνθήκες των διάφορων κρίσεων που διανύουμε, αλλά και τις κλιματικές προκλήσεις, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα να διαμορφώνουμε ολοκληρωμένες λύσεις για έναν βιώσιμο αγροδιατροφικό τομέα».

Στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ηπείρου εστίασε ο Θωμάς Μπέγκας, δήμαρχος Ιωαννιτών. Τόνισε ότι, για να μπορούμε να μιλάμε σήμερα για ένα βιώσιμο μέλλον, «θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις νέες τεχνολογίες, με σεβασμό στο περιβάλλον και με τη δημιουργία συλλογικών σχημάτων».

Στον ρόλο του συνεργατισμού αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του ο Ανδρέας Δημητρίου, πρόεδρος του Συνεταιρισμού «Πίνδος», τονίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο της οργάνωσης των αγροτών στην τοπική κοινωνία, αλλά και τον αντίκτυπό του στη διεθνή κοινότητα.

Ο Αριστείδης Κασσής, αντιδήμαρχος Ιωαννιτών, υποστήριξε ότι ο πρωτογενής τομέας δεν είναι απλώς ένα παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας. «Είναι ο τρόπος να κρατήσουμε την ύπαιθρο ζωντανή, να αντιστρέψουμε τη δημογραφική αποψίλωση και να δώσουμε προοπτική σε όσους θέλουν να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στα χωριά μας», εξήγησε. Επίσης, επεσήμανε ότι η παραγωγή δεν αφορά μόνο αριθμούς και προϊόντα, αλλά έχει ταυτότητα, πολιτισμό και παράδοση. Χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων.

Τεχνολογία και εκπαίδευση

Το συνέδριο επικεντρώθηκε σε ζητήματα που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Ειδικοί επιστήμονες και ερευνητές από διάφορα πανεπιστήμια της χώρας ανέλυσαν θέματα που αφορούν τη στρατηγική μετάβαση στην αγροδιατροφή, καθώς και τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τους νέους αγρότες, με έμφαση στον αγροτικό τομέα και ειδικότερα την κτηνοτροφία.

Δύο σημαντικές θεματικές ενότητες, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους νέους αγρότες, έδωσαν το δικό τους στίγμα στις εργασίες του συνεδρίου. Ο Σπύρος Ρέππας, γεωπόνος στο εμπορικό τμήμα υποστήριξης πωλήσεων της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, μίλησε για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027 στους αγρότες.

Έδωσε έμφαση στη διασύνδεση της νέας ΚΑΠ με την ευφυή γεωργία, τα διαθέσιμα εργαλεία που υπάρχουν και τα πλεονεκτήματα αυτών. Μίλησε για την ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα ως μοχλού ανάπτυξης, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος και της μείωσης του κόστους παραγωγής, «με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος την κοινωνική συνοχή, αλλά και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης». Για θέματα εκπαίδευσης τοποθετήθηκαν στελέχη του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εστιάζοντας στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η επιμόρφωση και η κατάρτιση των αγροτών. Αναφορά σε χρηματοδοτικά εργαλεία έκανε ο Αλέξης Πολιτάκης, υπεύθυνος Αγροτικής Τραπεζικής στο Κέντρο Ανάπτυξης Εργασιών της Τράπεζας Πειραιώς.

Δεκάδες ακόμη εισηγητές παρουσίασαν ολοκληρωμένες προτάσεις που συνδέονται άμεσα με τους νέους αγρότες και αφορούν τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, καθώς και τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον του αγροτικού τομέα.