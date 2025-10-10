Συνάντηση Χρ. Κέλλα με  Γ. Κεφαλογιάννη  για την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών

Συνάντηση εργασίας με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, με τη συμμετοχή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια είχε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, με αντικείμενο την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη διαδικασία αδειοδότησης και στα μέτρα πυροπροστασίας που οφείλουν να τηρούν οι αγρότες. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών αποτελεί πρακτική που μειώνει σημαντικά το κόστος παραγωγής.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών επιτρέπεται και εντός αντιπυρικής περιόδου, από την 1η Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου, υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Οι αγρότες που επιθυμούν να προχωρήσουν σε ελεγχόμενη καύση πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας όπου ανήκουν. Η άδεια που εκδίδεται από τη ΔΑΟΚ κοινοποιείται στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία τουλάχιστον τρεις ημέρες (72 ώρες) πριν από τη διενέργεια της καύσης.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας η αποστολή σχετικής εγκυκλίου προς όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και τις ΔΑΟΚ της χώρας, ώστε να εξασφαλιστεί ενιαία εφαρμογή των προβλέψεων και να αποφευχθούν παρερμηνείες στη διαδικασία χορήγησης αδειών.

Τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται

Η καύση υπολειμμάτων επιτρέπεται μόνο όταν τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία:

-να πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες και να ολοκληρώνεται πριν τη δύση του ηλίου,

-να μην επικρατούν ισχυροί άνεμοι και οι καιρικές συνθήκες να μην ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς,

-να υπάρχει υπεύθυνος ενήλικος που θα επιβλέπει τη διαδικασία από την έναρξη έως την πλήρη κατάσβεση,

-να δημιουργείται αντιπυρική ζώνη πλάτους τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από την περιοχή καύσης και 10 μέτρων αν βρίσκεται κοντά σε δάσος ή δασική έκταση,

-να λαμβάνεται μέριμνα για διαβροχή του εδάφους προς την πλευρά της φυσικής βλάστησης,

-να υπάρχουν διαθέσιμα μέσα πυρόσβεσης,

-μετά το τέλος της καύσης, τα αποκαΐδια πρέπει να καλύπτονται με αδρανή υλικά ή να ενσωματώνονται στο έδαφος, ώστε να αποφεύγεται αναζωπύρωση.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας, στόχος της κυβέρνησης είναι να διαμορφωθεί ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέπει στους αγρότες να εφαρμόζουν μια αναγκαία πρακτική με τρόπο ασφαλή, νόμιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο.

Η καύση των υπολειμμάτων αποτελεί μείζον ζήτημα για τον αγροτικό κόσμο, καθώς μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους παραγωγής έως και 40-50%. Η πρακτική αυτή εξοικονομεί χρόνο και εργασία, ενώ σε περιπτώσεις έντονης παρουσίας ασθενειών, μυκήτων ή εντόμων, η καύση συμβάλλει στη μείωση του πληθυσμού παθογόνων οργανισμών, περιορίζοντας έτσι το άμεσο κόστος φυτοπροστασίας.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας ευχαρίστησε τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια για τη άριστη συνεργασία με στόχο την στήριξη των αγροτών, τη διασφάλιση της αγροτικής παραγωγής, σε συνδυασμό με την αποτροπή πυρκαγιών στην ύπαιθρο.